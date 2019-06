"Maduro no manda; Maduro es hoy un fantoche en Venezuela": Bolsonaro

Buenos Aires.- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, manifestó este sábado que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, "no es quien manda" en ese país y la única solución que ve a la crisis venezolana es una "fisura en la cúpula del Ejército".

"Maduro no es quien manda. Maduro es hoy un fantoche en Venezuela (...) Tiene que haber una fisura en la cúpula del Ejército venezolano. Hasta que eso no suceda, no se acaba ese asunto", expresó Bolsonaro en una entrevista cedida al medio argentino de La Nación.

Al ser preguntado si cree que Maduro puede aceptar dejar el poder a través de la mediación que está llevando acabo Noruega entre el oficialismo venezolano y la oposición, el dirigente contesto que "no".

"Colóquese en el lugar de Maduro. La debilidad de Maduro hace que la dictadura en Venezuela sea fuerte. Él está ahí al frente porque cooptó al Ejército, cuya cúpula son ahora narcotraficantes (...). Además de sus generales, Maduro tiene un efectivo considerable de cubanos ahí dentro (...). También hay allí células del grupo Hizbulá, las milicias, los colectivos... Entonces, Maduro no es quien manda. Maduro es hoy un fantoche en Venezuela", expresó.

El mandatario tiene una repuesta rotunda a la hora de encontrar la luz a la problemática del país vecino.

"Tiene que haber una fisura en la cúpula del Ejército venezolano. Hasta que eso no suceda, no se acaba ese asunto. El gran problema es que puede recrudecer el régimen ahí, transformarse en una Corea del Norte sin bomba atómica; los rusos tienen participación ahí también porque hay petróleo y oro", argumentó.

Entre otros temas, La Nación también charló con Bolsonaro a cerca de su política medioambiental y de flexibilización de las armas.

Negó que la deforestación de la Amazonía hubiera aumentado un 20% entre agosto del año pasado y abril de este año.

"¿20%? Ni aunque pusiera a toda la población brasileña con una hoz en la mano conseguiría deforestar tanto en ese tiempo. Hay un terrorismo sobre eso. Lo que el Primer Mundo quiere, y que lamentablemente la prensa aquí no muestra, es la llamada Triple A (Andes, Amazonía, Atlántico), un corredor de 136 millones de hectáreas que nos aislaría de toda la parte norte de Brasil", criticó.

En cuanto al número de muertes violentas en Brasil, Bolsonaro declaró que disminuyeron un 24% en el primer trimestre de este año gracias a la implementación de sus políticas de seguridad.

"Si hubiese aumentado sería culpa mía, pero como disminuyó, nadie dijo nada", reprochó.

Bolsonaro se reunirá la próxima semana en Argentina con Mauricio Macri, por quien siempre su mostró predilección, para tratar, entre otros asuntos, del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

