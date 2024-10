Washington.- La vicepresidenta estadounidense y candidata demócrata, Kamala Harris, prometió este martes en su gran mitin en Washington poner el país por encima del partido y de sus intereses y buscar soluciones de sentido común, a diferencia de su adversario, el exmandatario republicano Donald Trump.

“Es hora de pasar página al drama y el conflicto, el miedo y la división. Es hora de una nueva generación de liderazgo en Estados Unidos. Estoy preparada para ofrecer ese liderazgo”, dijo Harris, que asumió la nominación demócrata después de que el actual mandatario, Joe Biden, renunciara a la reelección en julio.

Harris se pronunció en el parque de la Elipse de la capital estadounidense. Con la Casa Blanca de fondo, es el mismo lugar desde el que Trump se dirigió en 2021 a la turba de seguidores que asaltó el Capitolio.

“Me comprometo a buscar puntos en común y soluciones de sentido común para mejorar su vida. No busco sumar puntos políticos. Estoy buscando progresar. Me comprometo a escuchar a los expertos, a aquellos que se verán afectados por las decisiones que tome y a quienes no están de acuerdo conmigo”, dijo.

Su presidencia, señaló, no será como la del actual inquilino en la Casa Blanca: “Será diferente porque los desafíos son distintos. Nuestra prioridad como nación hace cuatro años era acabar con la pandemia y rescatar la economía. Ahora nuestro mayor reto es bajar los precios”, afirmó.

