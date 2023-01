Juez revela posibles testigos en caso contra García Luna

Brooklyn, Nueva York.— Los nombres de cuatro posibles testigos en contra de Genaro García Luna salieron a relucir en la misma jornada en que quedó constituido el jurado que, desde el lunes 23 de enero, escuchará argumentos a favor y en contra del exsecretario mexicano de seguridad y definirá su suerte.

Un documento emitido por el juez Brian Cogan, que llevará el juicio contra García Luna, deja ver los nombres de esos cuatro posibles testigos que serían llamados por parte del gobierno para que digan lo que saben sobre el exsuper policía mexicano.

Se trata de Jesús El Rey Zambada, del Cártel de Sinaloa al que, según la acusación de la fiscalía, García Luna ayudó a pasar toneladas de cocaína a Estados Unidos. Fue El Rey quien, durante el juicio a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, en esta misma corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, reveló que entregó a García Luna maletas con millones de dólares en sobornos.

Otro posible testigo mencionados por Cogan es Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, que fuera líder del cártel de los Beltrán Leyva y convertido en testigo protegido en EU; según registros, él acusó a García Luna de colaborar para los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leyva cuando ambos estaban en funciones, en el sexenio de Felipe Calderón.

Los otros dos testigos serían Édgar Veytia, alias El Diablo, exfiscal de Nayarit que protegía al cártel H-2, y Álex Cifuentes, el narco colombiano exsocio de El Chapo que testificó en contra de éste.

La jueza Peggy Kuo seleccionó ayer a siete mujeres y cinco hombres que fungirán como jurados titulares, así como a seis suplentes —tres mujeres, tres hombres—. Estos 18 ciudadanos deberán asistir cada día al juicio, que se prevé se extenderá unas ocho semanas. Sólo uno de los 12 jurados seleccionados expresó dudas sobre el uso de criminales confesos en el juicio. Ello se considera una victoria para la fiscalía, que fundamenta gran parte de sus acusaciones en las delaraciones justo de convictos confesos.

La defensa consiguió que se le permita mostrar fotos de funcionarios de alto nivel con el acusado, elogiado por años por la DEA. Directivos de la Agencia Antidrogas y el expresidente Barack Obama son algunas de las figuras que se fotografiaron con García Luna.

La fase de selección de jurados mostró el rostro humano de 191 ciudadanos que por ley no pueden decir no cuando son convocados, pero que suelen ser desechados por diversas situaciones familiares, laborales, personales, de historial que podría afectar su juicio, entre otros. Uno de los precandidatos dijo que no podría servir como jurado porque respondía “a un poder superior: mi esposa” y “ella no estaba de acuerdo con que fuera jurado”. Tres personas que dijeron estar enterados de quién era El Chapo gracias a las series de televisión o películas fueron seleccionadas entre el jurado, al que se le pidió leer, escuchar o ver lo menos posible de noticias en torno al caso para el que fueron elegidos.