“Johnson quiere un Brexit sin acuerdo”

Londres.— La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, opinó tras su encuentro con su homólogo británico, Boris Johnson, que el líder del Partido Conservador de Reino Unido busca “en secreto” un “peligroso Brexit” sin acuerdo y le pidió no conducir a Escocia al desastre.

La líder nacional del Partido Nacionalista Escocés dijo al término de la reunión celebrada en su residencia oficial de Bute House, en Edimburgo, que aunque Johnson “niegue públicamente” querer una ruptura a la fuerza, forma parte de “una estrategia con la que trata de conseguirla.

“Eso me hace creer que sea lo que sea que Boris Johnson esté diciendo públicamente acerca de su preferencia por llegar a un acuerdo, en realidad está buscando un Brexit sin acuerdo, porque esa es la lógica de la posición de línea dura que ha tomado”, dijo la escocesa.

“Creo que es extremadamente peligroso para Escocia, de hecho para todo el Reino Unido”, agregó.

Sturgeon indicó asimismo haber dejado claro a Johnson su oposición al Brexit y “a un Brexit sin acuerdo”, y le urgió a dejar a los escoceses “escoger su propio futuro”.

La líder nacionalista informó la pasada semana de su intención de acelerar sus planes para la celebración de un segundo referéndum de independencia en Escocia, después de que el celebrado en 2014 diera la victoria a la permanencia en el Reino Unido con 55% de los votos.

El primer ministro británico viajó a Escocia para renovar “los lazos que unen a Reino Unido” y destinar fondos por 300 millones de libras para dicho país constituyente, Gales e Irlanda del Norte.

“Nuestra unión es la unión política y económica con más éxito de la historia. Somos una marca global y juntos estamos más seguros”, dijo.

Antes de la reunión, la política nacionalista precisó en una declaración a los medios que Johnson formó un gobierno con ministros muy favorables al Brexit y con el único objetivo de sacar al país de la Unión Europea (UE) sin pacto.

“El pueblo de Escocia no ha votado por este gobierno conservador, no ha votado por este nuevo primer ministro y ciertamente no ha votado por un catastrófico Brexit sin acuerdo, que ahora Boris Johnson está planeando”, subrayó.

Agregó que Escocia “ha sido ignorada durante el proceso del Brexit y pidió a los escoceses que “se unan para trazar” su “propio curso” e impedir llevar a la región al “desastre”.

Johnson aseveró a Sturgeon que si bien preferiría negociar un nuevo acuerdo de salida con la Unión Europea, Gran Bretaña dejaría el bloque el próximo 31 de octubre “pase lo que pase”, informó su oficina en el 10 de Downing Street.

A su llegada a Edimburgo, el premier fue abucheado mientras subía las escaleras para ser recibido por Sturgeon y posar para la fotografía oficial, en una muestra de rechazo entre los presentes a sus planes para llevar un Brexit duro.

Más tarde, luego de la reunión con la líder esocesa, el premier instó a los líderes de la Unión Europea a abandonar su oposición a renegociar el Brexit. La UE respondió que no reabrirá las negociaciones.

“El acuerdo de retirada está muerto”, dijo Johnson a la prensa en su primera visita a Escocia. “Estoy confiado en que tendremos un acuerdo, pero también es correcto prepararnos para un no acuerdo”, agregó.

El gobierno británico no anunció ninguna visita de Johnson a las capitales de la Unión Europea, y su vocera indicó que no viajaría hasta que Bruselas cambie su postura.

“Por supuesto quiere reunirse con los líderes de la Unión Europea y negociar, pero no para que lo sienten y le digan que la Unión Europea no puede reabrir el acuerdo de retirada”, explicó.