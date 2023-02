Joe Biden envía mensaje de apoyo a Jimmy Carter y dice que reza por él

Washington.— Joe Biden, presidente de Estados Unidos, mandó este domingo un mensaje de apoyo al exmandatario Jimmy Carter (1977-1981), que empezó a recibir cuidados paliativos en casa, y dijo que tanto él como la primera dama, Jill, rezan por él.

"A nuestros amigos Jimmy y Rosalynn y a su familia: Jill y yo los acompañamos en oración y les mandamos nuestro amor", indicó en Twitter.

Biden, que llegó a la Casa Blanca en enero de 2021, señaló que él y Jill admiran a Carter "por la fortaleza y humildad" mostrada en "tiempos difíciles", y desearon que su "viaje" continúe con dignidad.



To our friends Jimmy and Rosalynn and to their family – Jill and I are with you in prayer and send you our love.

We admire you for the strength and humility you have shown in difficult times. May you continue your journey with grace and dignity, and God grant you peace.

— President Biden (@POTUS) February 19, 2023