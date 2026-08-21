Washington/Teherán.— Irán acusó ayer a Estados Unidos de “terrorismo económico” y de “crímenes contra la humanidad”, después de que Washington anunciara que endurecerá las sanciones para aumentar la presión sobre Teherán.

“Sin duda, las sanciones económicas de Estados Unidos contra Irán, que atacan los derechos humanos fundamentales de cada ciudadano iraní, constituyen un caso de ‘terrorismo económico’ y de ‘crímenes contra la humanidad’”, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán en un comunicado difundido por medios estatales, en el que afirmó que los responsables de esta política “merecen ser juzgados y castigados por cometer crímenes tan atroces”.

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Aragchi, rechazó las amenazas económicas formuladas contra su país y sostuvo que esas “políticas fallidas” avivarán más hostilidad entre los iraníes y “traerán más fracasos”.

Estados Unidos exigió a sus aliados y a China que se sumen a la nueva campaña del presidente Donald Trump para aislar la economía iraní y provocar “el colapso” del gobierno de Teherán.

Las declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, subrayaron cómo Trump está pasando de ejercer presión militar a ejercer presión económica sobre Teherán, mientras su impopular guerra se acerca a los seis meses. “Va a funcionar en Irán y va a hacer colapsar al régimen”, dijo Bessent al canal CNBC. “Va a ser la mayor operación de ais- lamiento económico coordinada en la historia mundial”, añadió.

Consultado sobre sus aliados, Bessent lanzó una advertencia: “[Están] con nosotros o contra nosotros”. Ante la pregunta de si Estados Unidos presionaría a China, señaló que “muchas conversaciones es mejor tenerlas en privado”, pero instó a Beijing a “sumarse al plan”.

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El presidente chino, Xi Jinping, visitará a Trump en la Casa Blanca el 24 de septiembre. Este plan contra Irán significa que es menos probable que EU vuelva a realizar operaciones militares de gran envergadura contra el país, dijo Bessent. “Si estamos aplicando la máxima presión económica, eso significa que probablemente no habrá una reactivación bélica a gran escala, pero enfatizaré que eso es por ahora”, declaró.

Trump anunció el miércoles en un extenso mensaje en Truth Social que la “operación económica” contra Irán sería “aplastante” y que “cualquier país que permita que sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales brinden cualquier tipo de salvavidas a Irán afrontará a su vez tremendas consecuencias económicas”.

Mientras, Médicos Sin Fronteras (MSF) señaló que la decisión del ejército de Israel de no abrir una investigación penal sobre dos ataques en los que murieron cuatro miembros de su personal muestra que el país no asumirá responsabilidad por atacar a civiles.

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MSF pidió al ejército de Israel que investigara un ataque contra un convoy en Ciudad de Gaza en noviembre de 2023 y un ataque contra el refugio de la organización en Khan Younis en 2024. Sin embargo, el miércoles Israel descartó investigaciones penales sobre los dos casos. La decisión del ejército de Israel muestra que “no hay perspectiva de rendición de cuentas dentro del sistema legal israelí por la muerte de nuestro personal, así como no ha habido rendición de cuentas por el genocidio en curso de Israel contra los palestinos”, sostuvo la organización.

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