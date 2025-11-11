Más Información

Tras un año, diputados instalan Comité de Ética; sancionará a legisladores y difundirá principios de conducta

Detienen a 6 militares involucrados en la muerte de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa; FGR dará seguimiento al caso, dice

Bajan 37% los homicidios dolosos en México: Gabinete de Seguridad; 32 asesinatos menos al día desde hace 13 meses

Hallan sin vida a niña de 4 años desaparecida tras agresión armada en Juchitán, Oaxaca; hay 3 detenidos

¡Confirmado! Línea 1 del Metro reabrirá por completo el 16 de noviembre: Clara Brugada

Detenciones impulsan cobertura de García Harfuch: Estudio A.R.M.A.

Sedena, tras huéspedes para los hoteles del Tren Maya

¿Hasta cuándo afectará el frente frío número 13 al Valle de México?

Secretaría de Economía justifica alza de arancel al azúcar: es para proteger producción y frenar importaciones

Caso Carlos Manzo: "El protocolo no falló", asegura Defensa; no se logró aplicación completa porque el alcalde no aceptó, señala

Explosión por acumulación de gas deja cuatro lesionados y daños en 120 departamentos en Tlalnepantla

Jalisco blindará su frontera con Michoacán; buscan evitar "efecto cucaracha"

La informó el martes que abrió una investigación formal contra el expresidente por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en la década de 1990 cuando era oficial del Ejército y comandaba una base militar en la selva peruana.

Humala (2011-2016) y otros cuatro exmiembros de esa fuerza son investigados por la presunta comisión de ejecuciones extrajudiciales y en 1992 en la base militar Madre Mía, en la región de Huánuco.

La fiscal del caso, Marita Barreto, declaró que la investigación es compleja por lo que tiene un plazo de ocho meses para sus diligencias.

Humala está preso cumpliendo una condena de 15 años de cárcel, dictada en abril, por lavar fondos recibidos del gigante brasileño de la construcción Odebrecht para financiar sus campañas de 2006 y 2011. Su esposa Nadine Heredia, condenada por el mismo caso, permanece asilada en Brasil.

Según la investigación de la Fiscalía, Humala habría conformado grupos de patrullaje a los que se les atribuyen los crímenes.

El caso incluye la tortura y asesinato de Edgardo Isla, cometido presuntamente por los subordinados de Humala, y la muerte de Nemer Acuña en junio de 1992. Los restos óseos de ambos fueron recuperados e identificados por la justicia.

También se investiga la desaparición forzada de otras cuatro personas entre junio y septiembre de 1992.

La fiscal Barreto dispuso recibir declaraciones de los procesados y familiares de las víctimas y solicitar información al Ministerio de Defensa.

En un comunicado el Ministerio Público ratificó "su compromiso con el esclarecimiento de hechos vinculados a delitos que atentan contra la vida y vulneran estándares internacionales”.

El caso había sido cerrado por la Corte Suprema en 2009 por falta de pruebas, pero fue reabierto tras la aparición de nuevos indicios.

Humala es el tercer expresidente peruano encarcelado por corrupción en las últimas dos décadas. Se une a (2001-2006), condenado en 2024 a 20 años por delitos relacionados con Odebrecht, y a Alberto Fujimori (1990-2000), quien recibió múltiples condenas por corrupción y violaciones de derechos humanos.

