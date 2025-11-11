La Fiscalía de Perú informó el martes que abrió una investigación formal contra el expresidente Ollanta Humala por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en la década de 1990 cuando era oficial del Ejército y comandaba una base militar en la selva peruana.

Humala (2011-2016) y otros cuatro exmiembros de esa fuerza son investigados por la presunta comisión de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en 1992 en la base militar Madre Mía, en la región de Huánuco.

La fiscal del caso, Marita Barreto, declaró que la investigación es compleja por lo que tiene un plazo de ocho meses para sus diligencias.

Lee también Gobierno de Venezuela despliega 200 mil militares para enfrentar "amenazas" de EU

Humala está preso cumpliendo una condena de 15 años de cárcel, dictada en abril, por lavar fondos recibidos del gigante brasileño de la construcción Odebrecht para financiar sus campañas de 2006 y 2011. Su esposa Nadine Heredia, condenada por el mismo caso, permanece asilada en Brasil.

Según la investigación de la Fiscalía, Humala habría conformado grupos de patrullaje a los que se les atribuyen los crímenes.

🚨 #FiscalíaActúa | Fiscalía de Derechos Humanos formaliza investigación preparatoria por el caso Madre Mía contra Ollanta Humala y exmiembros del Ejército, por los delitos de homicidio calificado (ejecuciones extrajudiciales) y desaparición forzada.



✅ La Primera Fiscalía… pic.twitter.com/lw0mQvZXPc — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 11, 2025

El caso incluye la tortura y asesinato de Edgardo Isla, cometido presuntamente por los subordinados de Humala, y la muerte de Nemer Acuña en junio de 1992. Los restos óseos de ambos fueron recuperados e identificados por la justicia.

También se investiga la desaparición forzada de otras cuatro personas entre junio y septiembre de 1992.

La fiscal Barreto dispuso recibir declaraciones de los procesados y familiares de las víctimas y solicitar información al Ministerio de Defensa.

Lee también Trump honra el "sacrificio supremo" de los militares en el Día de los Veteranos

En un comunicado el Ministerio Público ratificó "su compromiso con el esclarecimiento de hechos vinculados a delitos que atentan contra la vida y vulneran estándares internacionales”.

El caso había sido cerrado por la Corte Suprema en 2009 por falta de pruebas, pero fue reabierto tras la aparición de nuevos indicios.

Humala es el tercer expresidente peruano encarcelado por corrupción en las últimas dos décadas. Se une a Alejandro Toledo (2001-2006), condenado en 2024 a 20 años por delitos relacionados con Odebrecht, y a Alberto Fujimori (1990-2000), quien recibió múltiples condenas por corrupción y violaciones de derechos humanos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm