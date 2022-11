Una ola de rechazo fue suscitada por las imágenes de una enfermera golpeando a una adulta mayor, quien vive en un ancianato, en Kosovo. Sin ningún tipo de pudor, la mujer abofeteó a la paciente en repetidas ocasiones mientras la observaban los que parecen ser sus otros compañeros de trabajo.

Como se constata en el video difundido en redes sociales, la profesional de la salud tomó a la anciana fuertemente de los brazos y la contuvo contra una pared. Al menos seis veces la golpeó en la cara pese a los quejidos.

Una de las personas que estaba presente soltó una carcajada, otra optó por retirarse de la habitación y otra continuó grabando la agresión con su celular. Aunque al parecer sabía que estaba siendo filmada, la enfermera no cedió. Tanto así que la adulta mayor diagnosticada con la enfermedad de Alzheimer trató de defenderse con sus piernas, pero, en cambio, recibió más golpes.

“Solo una pequeña bofetada, una pequeña patada”, se escucha decir a la mujer en el metraje de un minuto, quien al final suelta a la paciente y la empuja para que se vaya del lugar.

El video fue publicado en Internet para denunciar las agresiones de las que serían objetos las personas en el ancianato, ubicado en el municipio de Peja, Kosovo, sureste de Europa.



i would like all my international moots to retweet this and raise awareness of care houses for old people, this happened in my country and it’s truly disappointing and disgusting, the abusers name is Aurona Pelaj and she shall be imprisoned. pic.twitter.com/tEbWRmP8Ft

— olsë jimin’s wife (@tete4jim) November 2, 2022