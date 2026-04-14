Un incendio forestal en el suroeste de Florida en Estados Unidos ha alcanzado unas 701 hectáreas y ha obligado a miles de residentes a evacuar sus viviendas, según informó el Servicio Forestal de ese estado.

De acuerdo con las autoridades, el fuego en el condado Collier presenta un 60% de contención, mientras equipos de emergencia continúan trabajando durante la noche para controlar las llamas.

Los residentes al sur de la autopista I-75, la zona afectada, que se encuentra a unos 180 kilómetros al oeste de Miami, han sido instados a reportar cualquier avistamiento de incendios forestales en sus áreas.

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El avance del incendio se ha visto favorecido por fuertes ráfagas de viento, lo que ha complicado las labores de extinción.

En la zona se ha observado el despliegue de helicópteros que descargan agua sobre los focos activos para intentar frenar su propagación.

Un helicóptero descarga agua sobre el incendio forestal mientras una columna de humo se eleva en el suroeste de Florida. Foto: AFP.

Este incendio ocurre apenas dos meses después de otro gran siniestro en el mismo condado de Collier, que consumió unas 10 mil 100 hectáreas y obligó al cierre de un tramo de la I-75 cerca de Alligator Alley.

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Esta autopista es una de las principales del sur de Florida y cruza el extenso humedal de los Everglades.

El Servicio Forestal de Florida advirtió de que las condiciones de sequía, combinadas con recientes episodios de heladas, han convertido la actual temporada de incendios en una de las más severas en la región.

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