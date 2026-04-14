Más Información

Anticorrupción abre expediente a Villamil y Elorza por posibles faltas administrativas; no busco disculpas sino acciones, dice periodista

Anticorrupción abre expediente a Villamil y Elorza por posibles faltas administrativas; no busco disculpas sino acciones, dice periodista

Magnicharters en riesgo de perder concesión por falta de solvencia; AFAC advierte revocación si no acredita capacidad financiera

Magnicharters en riesgo de perder concesión por falta de solvencia; AFAC advierte revocación si no acredita capacidad financiera

Derrames e incendios marcan a Pemex en 2026; nuevo caso en Veracruz se suma a la lista

Derrames e incendios marcan a Pemex en 2026; nuevo caso en Veracruz se suma a la lista

"Ya no aguanto más"; familia de Febe Rojas exige justicia y se investigue como feminicidio la muerte de la joven

"Ya no aguanto más"; familia de Febe Rojas exige justicia y se investigue como feminicidio la muerte de la joven

VIDEO: Afición de Cruz Azul exige la salida de Nicolás Larcamón tras ser eliminados por el LAFC

VIDEO: Afición de Cruz Azul exige la salida de Nicolás Larcamón tras ser eliminados por el LAFC

Laura Ballesteros va contra discriminación por gordofobia; busca reformar artículo primero de la Constitución

Laura Ballesteros va contra discriminación por gordofobia; busca reformar artículo primero de la Constitución

Agricultura y Profeco descartan aumento de la tortilla; mantendrán vigilancia, avisan

Agricultura y Profeco descartan aumento de la tortilla; mantendrán vigilancia, avisan

FGR investiga feminicidio de Liliana, hermana de Cristina Rivera Garza, asegura Sheinbaum; rechaza impunidad en este delito

FGR investiga feminicidio de Liliana, hermana de Cristina Rivera Garza, asegura Sheinbaum; rechaza impunidad en este delito

Senado avala reforma para expedir Ley General contra Feminicidio para homologar penas; turna a San Lázaro

Senado avala reforma para expedir Ley General contra Feminicidio para homologar penas; turna a San Lázaro

"Se vuelan la barda", con lonas Profeco exhibe a gasolineras; llama a no cargar en estaciones con precios altos

"Se vuelan la barda", con lonas Profeco exhibe a gasolineras; llama a no cargar en estaciones con precios altos

PVEM se prepara para ir solo en CDMX en elecciones de 2027; no hay comunicación con Morena, afirma Jesús Sesma

PVEM se prepara para ir solo en CDMX en elecciones de 2027; no hay comunicación con Morena, afirma Jesús Sesma

No me voy de Morena, salvo que lo pida la Presidenta: Alcalde; agradece respaldo

No me voy de Morena, salvo que lo pida la Presidenta: Alcalde; agradece respaldo

Un en el suroeste de en Estados Unidos ha alcanzado unas 701 hectáreas y ha obligado a miles de residentes a evacuar sus viviendas, según informó el Servicio Forestal de ese estado.

De acuerdo con las autoridades, el fuego en el presenta un 60% de contención, mientras equipos de emergencia continúan trabajando durante la noche para controlar las llamas.

Los residentes al sur de la autopista I-75, la zona afectada, que se encuentra a unos 180 kilómetros al oeste de Miami, han sido instados a reportar cualquier avistamiento de incendios forestales en sus áreas.

Lee también

El avance del incendio se ha visto favorecido por fuertes ráfagas de viento, lo que ha complicado las labores de extinción.

En la zona se ha observado el despliegue de helicópteros que descargan agua sobre los focos activos para intentar frenar su propagación.

Un helicóptero descarga agua sobre el incendio forestal mientras una columna de humo se eleva en el suroeste de Florida. Foto: AFP.
Un helicóptero descarga agua sobre el incendio forestal mientras una columna de humo se eleva en el suroeste de Florida. Foto: AFP.

Este incendio ocurre apenas dos meses después de otro gran siniestro en el mismo condado de Collier, que consumió unas 10 mil 100 hectáreas y obligó al cierre de un tramo de la I-75 cerca de Alligator Alley.

Lee también

Esta autopista es una de las principales del sur de Florida y cruza el extenso humedal de los Everglades.

El Servicio Forestal de Florida advirtió de que las condiciones de sequía, combinadas con recientes episodios de heladas, han convertido la actual temporada de incendios en una de las más severas en la región.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs/rmlgv

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Tarjeta Dorada sustituye a la Tarjeta INAPAM? Esto es lo que deben saber los adultos mayores. Foto: Especial

¿Adiós INAPAM en 2026? La verdad detrás de la Tarjeta Dorada que preocupa a adultos mayores

SAT 2026: ¿cuánto tarda la devolución del saldo a favor y cuál es el monto máximo que puedes recibir? Foto: Canva / SAT

¿Ya pediste tu devolución? SAT revela cuánto tarda en pagarte y el monto máximo en 2026

Trabajo en Canadá/ iStock/ Sviatlana Barchan

Cómo solicitar un permiso para trabajar en Canadá desde México: Paso a paso en 2026

Pasaporte mexicano. Foto: iStock

¿Pasaporte o visa primero? La duda más común antes de tramitar la visa de Estados Unidos

Kennedy Space Center Florida. Foto: iStock/ Allard1

¿Dónde festejar el Día del Niño en Estados Unidos? 10 lugares perfectos para ellos