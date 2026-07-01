Amberes.- Varias personas fallecieron y muchas resultaron heridas en un incendio en un edificio de departamentos en la ciudad belga de Amberes, Bélgica, informó la policía el miércoles.

El fuego se declaró a media mañana en el octavo piso del edificio, donde viven más de 200 personas, en el barrio de Linkeroever de la ciudad, y del inmueble salía una gran cantidad de humo, explicó la policía de Amberes en un comunicado.

La evacuación del edificio de 10 pisos estaba en marcha. Se advirtió a los residentes que mantuvieran cerradas ventanas y puertas y, si era necesario, que apagaran cualquier ventilador debido a la cantidad de humo en el aire.

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Los bomberos combatían el incendio en condiciones difíciles debido a su tamaño e intensidad, informó la policía. Varios equipos de los servicios de emergencia y la policía estaban en el lugar, incluyendo una unidad especializada de drones. La causa del fuego no estaba clara de inmediato.

Se activó un plan de emergencia médica para evitar que las víctimas saturaran los hospitales cercanos.

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Una fotógrafa de The Associated Press en el lugar dijo que el humo disminuyó a primera hora de la tarde, pero que muchos equipos de emergencias seguían en el lugar.

Imágenes dramáticas de televisión desde el lugar mostraron a un hombre en uno de los pisos superiores envuelto en humo y colgando sobre un balcón en un intento por tomar aire fresco, antes de dirigirse a una ventana cercana.

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🇧🇪 Al menos seis muertos tras registrarse un grave incendio en un edificio residencial en el distrito de Linkeroever, en Amberes (Bélgica). pic.twitter.com/m7Mhur1u9f — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) July 1, 2026

En una publicación en redes sociales, el primer ministro del país, Bart De Wever, exalcalde de Amberes, dijo que sus “pensamientos están con las víctimas y los residentes evacuados del terrible incendio en Linkeroever”.

“Mi profundo agradecimiento va para los servicios de emergencia que se esfuerzan por ayudar a las muchas personas afectadas lo más rápido y seguro posible, y que están trabajando duro para controlar el incendio”, dijo.

El barrio de Linkoeroever, en la parte oriental de Amberes, es una gran zona residencial salpicada de edificios de apartamentos de gran altura y que limita con un gran parque donde se celebran conciertos de música al aire libre en verano.

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