Londres. La Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido (UKHSA) indicó el lunes que había identificado una nueva variante del mpox en Inglaterra en una persona que había viajado recientemente a Asia.

Esta agencia sigue "evaluando la importancia de esta variante", que presenta elementos de los dos subtipos de mpox: el clado 1, más grave, y el clado 2.

El organismo de salud británico afirmó que este hallazgo pone de relieve "el potencial continuo de evolución del virus del mpox y la importancia de mantener la vigilancia genómica" e indicó que continúa evaluando la importancia de la cepa.

El mpox, anteriormente conocido como viruela del mono, está causado por un virus de la misma familia que el de la viruela. Se manifiesta principalmente con fiebre alta y la aparición de lesiones cutáneas, y puede ser mortal.

"Nuestras pruebas genómicas nos han permitido detectar esta nueva variante del mpox", indicó en un comunicado Katy Sinka, responsable de infecciones de transmisión sexual de la UKHSA.

"Aunque la infección por el virus mpox es benigna para muchos, puede ser grave", subrayó Katy Sinka, recordando que la vacunación es "una forma eficaz de protegerse contra las formas graves de la enfermedad".

En septiembre, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció que el mpox ya no era una emergencia de salud internacional, argumentando, entre otras cosas, la disminución de las muertes y los casos en varios países africanos. La emergencia se había declarado un año antes.

Identificada por primera vez en República Democrática del Congo en 1970, el mpox permaneció confinado durante mucho tiempo a una decena de países africanos.

Pero en 2022 comenzó a extenderse al resto del mundo, especialmente a países desarrollados donde el virus nunca había circulado.

El Reino Unido cuenta con un programa de vacunación rutinaria contra el mpox para los grupos elegibles, incluidos aquellos que tienen múltiples parejas sexuales, participan en sexo en grupo o visitan locales de sexo.

Los estudios demuestran que la vacuna tiene una eficacia de entre el 75% y el 80% en la protección contra el mpox.

La UKHSA ha compartido sus conclusiones con los socios internacionales pertinentes, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS), para apoyar los esfuerzos de vigilancia a nivel mundial.

