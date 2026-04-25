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Nueva York.- Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvieron "nuevamente" a una familia egipcia que ha estado retenida durante casi un año, apenas dos días después de que un juez federal en Texas ordenara su liberación, según informó uno de sus abogados.

"Detenidos nuevamente en el primer control de ICE, la deportación es inminente, se presentaron mociones de emergencia", dijo a EFE el equipo legal que representa a Hayam El-Gamal y sus cinco hijos, de entre 5 y 18 años de edad.

La familia fue arrestada en junio del año pasado y trasladada al centro de Dilley -el único centro de detención para familias migrantes activo en EU-, después de que el exesposo de El-Gamal fuera señalado como el autor de un ataque contra una manifestación proisraelí en Colorado.

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El mismo día que la familia fue arrestada, el presidente de Esyados Unidos, Donald Trump, hizo dos publicaciones en Truth Social sobre el caso: "podrían ser deportados tan pronto como esta noche", y "seis boletos sin retorno para la esposa de Mohamed y sus cinco hijos".

En el último año, más de 6 mil 200 menores de edad han sido detenidos en centros para migrantes en Estados Unidos en el último año, según informaron los congresistas.

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