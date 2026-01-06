Más Información
La cadena Hilton se desvinculó este martes de un hotel en el estado de Minnesota por negarle habitaciones a agentes migratorios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de Estados Unidos y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La empresa anunció la remoción de un hotel en Mineápolis, la mayor ciudad de Minnesota, tras un video del 'influencer' conservador Nick Sortor y una publicación del DHS, que acusó a Hilton de "haber lanzado una campaña coordinada" en dicha urbe "para negar el servicio a los oficiales" migratorios.
"Estamos tomando acciones inmediatas para remover este hotel de nuestro sistema. Hilton es y siempre ha sido un lugar que da la bienvenida a todos", indicó la compañía en un comunicado.
La controversia estalló el lunes cuando el DHS publicó en sus redes sociales capturas de pantalla de correos en los que un hotel asociado a la cadena negó habitaciones a agentes migratorios en Minnesota, donde la Administración del presidente Donald Trump planea desplegar a 2.000 de estos oficiales, según reportó CNN.
El DHS acusó a Hilton de "ponerse del lado de asesinos y violadores para deliberadamente socavar e impedir" el trabajo de los agentes al "maliciosamente cancelar sus reservaciones".
Tanto Hilton como la empresa que administra el hotel en cuestión emitieron comunicados para disculparse por lo ocurrido, pero Nick Sortor publicó un video este martes en el que aseveró, tras visitar el sitio, que "permanece en efecto la política anti-DHS".
Respuesta ante polémica del video
La compañía hotelera respondió que el "video claramente despierta preocupaciones" sobre que el recinto "no está alcanzando los valores y estándares" de la franquicia, por lo que, además de removerlo de su sistema, reforzarán los estándares de todos los lugares afiliados.
El escándalo ocurre en medio de la polémica en Minnesota, donde el gobernador y excandidato a la vicepresidencia de EU en 2024, Tim Walz, anunció este lunes que no buscará un tercer mandato por la controversia sobre fraudes millonarios relacionados con programas de cuidado infantil vinculados a la comunidad somalí.
La cadena CNN adelantó el lunes que la Administración Trump está planeando enviar unos 2.000 agentes federales a Minneapolis para encabezar una campaña de arrestos de inmigrantes de la comunidad somalí.
