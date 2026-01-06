Más Información

Inundan de juicios a Pemex y CFE

Inundan de juicios a Pemex y CFE

¿Y el Cartel de los Soles? EU elimina mención a Maduro como líder de esa organización criminal

¿Y el Cartel de los Soles? EU elimina mención a Maduro como líder de esa organización criminal

"Una cosa es no estar de acuerdo con el chavismo"; Sheinbaum señala que no se puede usar la fuerza para llevarse a un Presidente

"Una cosa es no estar de acuerdo con el chavismo"; Sheinbaum señala que no se puede usar la fuerza para llevarse a un Presidente

Infancias toman el micrófono en la mañanera por Día de Reyes; Sheinbaum destaca fortalecimiento en programas de educación

Infancias toman el micrófono en la mañanera por Día de Reyes; Sheinbaum destaca fortalecimiento en programas de educación

Videos, protestas y un auto abandonado sin placas; lo que se sabe del caso del motociclista atropellado en Iztapalapa

Videos, protestas y un auto abandonado sin placas; lo que se sabe del caso del motociclista atropellado en Iztapalapa

Trump alertó a ejecutivos petroleros un mes antes de la caída de Maduro en Venezuela; "prepárense", les dijo

Trump alertó a ejecutivos petroleros un mes antes de la caída de Maduro en Venezuela; "prepárense", les dijo

Captura de Maduro: Manuel Noriega, el antecedente que vaticina un oscuro futuro al líder chavista en EU

Captura de Maduro: Manuel Noriega, el antecedente que vaticina un oscuro futuro al líder chavista en EU

CIA determinó que leales a Maduro garantizaban mejor la estabilidad que la oposición, según medios; postura de Marco Rubio fue clave

CIA determinó que leales a Maduro garantizaban mejor la estabilidad que la oposición, según medios; postura de Marco Rubio fue clave

Maduro tiene inmunidad por ser presidente de Venezuela, dice fiscal; no puede ser arrestado o enjuiciado por "tribunales extranjeros"

Maduro tiene inmunidad por ser presidente de Venezuela, dice fiscal; no puede ser arrestado o enjuiciado por "tribunales extranjeros"

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, comienza a gobernar bajo presión; aboga por relación equilibrada y de respeto con EU

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, comienza a gobernar bajo presión; aboga por relación equilibrada y de respeto con EU

Ven premura en trenes usados del Interoceánico; Marina dice que se adecuaron

Ven premura en trenes usados del Interoceánico; Marina dice que se adecuaron

Se comercializaron 1.5 millones de autos nuevos en 2025; reportan crecimiento de 1.3%

Se comercializaron 1.5 millones de autos nuevos en 2025; reportan crecimiento de 1.3%

La cadena Hilton se desvinculó este martes de un hotel en el estado de Minnesota por negarle habitaciones a del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de Estados Unidos y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ().

La empresa anunció la remoción de un hotel en Mineápolis, la mayor ciudad de Minnesota, tras un video del 'influencer' conservador y una publicación del DHS, que acusó a Hilton de "haber lanzado una campaña coordinada" en dicha urbe "para negar el servicio a los oficiales" migratorios.

"Estamos tomando acciones inmediatas para remover este hotel de nuestro sistema. Hilton es y siempre ha sido un lugar que da la bienvenida a todos", indicó la compañía en un comunicado.

Lee también

La controversia estalló el lunes cuando el DHS publicó en sus redes sociales capturas de pantalla de correos en los que un hotel asociado a la cadena negó habitaciones a agentes migratorios en Minnesota, donde la Administración del presidente Donald Trump planea desplegar a 2.000 de estos oficiales, según reportó CNN.

El DHS acusó a Hilton de "ponerse del lado de asesinos y violadores para deliberadamente socavar e impedir" el trabajo de los agentes al "maliciosamente cancelar sus reservaciones".

Tanto Hilton como la empresa que administra el hotel en cuestión emitieron comunicados para disculparse por lo ocurrido, pero Nick Sortor publicó un video este martes en el que aseveró, tras visitar el sitio, que "permanece en efecto la política anti-DHS".

Respuesta ante polémica del video

La compañía hotelera respondió que el "video claramente despierta preocupaciones" sobre que el recinto "no está alcanzando los valores y estándares" de la franquicia, por lo que, además de removerlo de su sistema, reforzarán los estándares de todos los lugares afiliados.

El escándalo ocurre en medio de la polémica en Minnesota, donde el gobernador y excandidato a la vicepresidencia de EU en 2024, Tim Walz, anunció este lunes que no buscará un tercer mandato por la controversia sobre fraudes millonarios relacionados con programas de cuidado infantil vinculados a la comunidad somalí.

La cadena CNN adelantó el lunes que la Administración Trump está planeando enviar unos 2.000 agentes federales a Minneapolis para encabezar una campaña de arrestos de inmigrantes de la comunidad somalí.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión Bienestar 2026 ¿Qué adultos mayores deben renovar su tarjeta para cobrar pago de $6,200 pesos. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar 2026: ¿Qué adultos mayores deben renovar su tarjeta para cobrar pago de $6,200 pesos?

ESTA /iStock/Prostock-Studio

Costo para tramitar el permiso ESTA en 2026 y viajar sin visa a Estados Unidos

Pasaporte Mexicano. Foto: iStock/Bradai Abderrahmen

Precio del pasaporte mexicano 2026: Requisitos actualizados y cómo sacar fácil la cita por internet, WhatsApp o teléfono

Beca Rita Cetina 2026 estos alumnos de primaria DEBEN registrarse en enero para recibir el apoyo $1,900 pesos. Foto: Especial / Beca Rita Cetina

Beca Rita Cetina 2026: estos alumnos de primaria DEBEN registrarse en enero para recibir el apoyo $1,900 pesos

ISSSTE confirma PAGO DOBLE para pensionados y nueva edad de jubilación; esta la fecha exacta y el monto. Foto: Especial / ISSSTE

ISSSTE confirma PAGO DOBLE para pensionados y nueva edad de jubilación; esta la fecha exacta y el monto

¿Cómo registro mi número de celular Telcel y AT&T A partir del 9 de enero de 2026 será obligatorio. Foto: Especial

¿Cómo registro mi número de celular Telcel y AT&T? A partir del 9 de enero de 2026 será obligatorio