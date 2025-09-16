Más Información

"No encontró lugar ni abrigo", dice la Marina sobre huachicol fiscal; pusimos ante la Ley “actos reprobables”, destaca Almirante Morales Ángeles

Desfile militar 16 de septiembre: Crónica del primer desfile encabezado por una Presidenta

Primer desfile de Claudia Sheinbaum: ninguna injerencia es posible en nuestra patria, asegura

EU ofrece recompensa de 5 mdd por Juan José Ponce Félix, "El Ruso", del Cártel de Sinaloa

Adiós a Robert Redford: Demi Moore, Leonardo DiCaprio y otras figuras destacan su legado en Hollywood

Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, felicita a México por aniversario de la Independencia

Desfile militar 16 de septiembre: Ejército llama a la unidad nacional para desterrar a la delincuencia y la violencia

Sheinbaum hace historia como la primera mujer en dar el Grito de Independencia; lanza 22 arengas ante un Zócalo repleto

AMLO y Sheinbaum con ayuda de Morena destruyeron “por completo” la democracia mexicana, afirma Zedillo en medio español

Salinas da su propio Grito de Independencia, con estandarte incluido: "vida, propiedad y libertad”

Aumentan a 17 los fallecidos por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

CDMX amanece tranquila y sin olor a pólvora tras los festejos patrios

Los Ángeles. Los hermanos condenados desde 1996 a cadena perpetua por el asesinato de sus padres, José y Kitty Menéndez, han sufrido un nuevo revés en su intento de obtener la libertad condicional cuando un juez de Los Ángeles rechazó la petición de un nuevo juicio.

El juez William C. Ryan del Tribunal Superior del Condado de negó la petición de habeas corpus, el principio jurídico que protege a las personas contra las detenciones y procesos arbitrarios, presentada en 2023 alegando que no se tuvieron en cuenta las pruebas sobre el supuesto abuso sexual del que fueron víctimas a manos de su padre.

Entre las nuevas pruebas está una carta escrita por uno de los hermanos admitiendo a otro miembro de la familia que estaba siendo víctima de abusos, así como el testimonio de un trabajador de la empresa del padre que alega que fue abusado por José Menéndez.

En su dictamen, el magistrado indicó que las pruebas presentadas no habrían cambiado el resultado del juicio en el que fueron condenados. “Ninguna de las piezas de evidencia recién descubierta es particularmente fuerte”, escribió el juez Ryan.

Este revés se suma al del mes pasado, cuando se les negó a los hermanos su solicitud de libertad condicional.

Los hermanos Menéndez fueron condenados a en 1996 por planear y ejecutar el asesinato de sus padres en la tarde del 20 de agosto de 1986 en su casa, ubicada en la lujosa localidad de Beverly Hills, con unas escopetas que habían comprado días antes.

Tras el crimen, Lyle y Erik, de 21 y 18 años, respectivamente, en el momento de los hechos, afirmaron a las autoridades que encontraron los cuerpos sin vida de sus padres tras haber pasado la tarde fuera de casa.

El caso cobró especial relevancia cuando los hermanos comenzaron a seguir una vida de lujos y excesos tras acceder a la fortuna de su padre, lo que levantó las sospechas de las autoridades.

La exitosa serie de Netflix ‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez’ (2024), a la que se sumó un documental, hizo que el nombre de los hermanos volviera a estar en la luz pública mientras luchan por salir de la cárcel de forma anticipada.

