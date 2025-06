Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció de nuevo este fin de semana supuestos planes para asesinarlo, tras el hallazgo de armamento en el centro de Bogotá que, según las autoridades locales, era obsoleto y pertenecía a un exmilitar que lo tiró a la basura.

Petro escribió sus denuncias en extensos mensajes en X luego de que varios medios nacionales informaran que en febrero pasado se encontraron dos lanzacohetes en una de las calles de acceso a la Casa de Nariño, el palacio presidencial.

El presidente cuestionó este domingo la versión oficial, que determinó que el armamento no era funcional y había sido desechado por una mujer con un familiar en las Fuerzas Militares: "No sé el objetivo de los antitanques y las versiones policiales no me convencen", dijo Petro.

Lee también EU se rehúsa a confirmar si retiró la visa al presidente colombiano Gustavo Petro; registros "son confidenciales", dice

La víspera, el mandatario criticó que "miembros de la Policía hayan ocultado el encuentro de estas armas antitanque, capaces de romper el blindaje de cualquier carro" y aseguró que "esto es quizás más grave que el hecho".

Petro añadió que se están realizando "varias reuniones para coordinar atentados" contra él e insistió en que "en la extrema derecha mafiosa, la orden está dada".

"La investigación se hará a fondo, pero no es el único hecho que hemos encontrado en estos meses", afirmó el mandatario, recordando que el embajador de Estados Unidos en Bogotá lo alertó hace unos meses sobre un plan para asesinarlo el 20 de julio del año pasado.

"Yo inicié con mis propios equipos la investigación" y "denuncié públicamente el atentado, que adjudicamos a la 'junta del narcotráfico' con sede en Abu Dhabi", afirmó Petro.

Lee también Petro acusa a congresista de EU de dirigir reuniones para sacarlo del poder; "si pasa debe estallar la revolución colombiana", dice

Estas son cosas que ya el pueblo colombiano debe saber.



No sé el objetivo de los antitanques y las versiones policiales no me convencen. ¿qué hace la policía con armas antitanque?



Pero el tema es que no es la primera vez que se demeritan las amenazas por parte de policía y… https://t.co/wNgWDFbZvb — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 1, 2025

Petro asegura que "técnicas de clandestinidad" para saber sobre armamento

El presidente reveló además que conoció la introducción en el país de dos misiles SAM 16 tierra-aire que iban a ser usados contra él durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (COP16) celebrada en octubre de 2024 en Cali.

"Usé técnicas de clandestinidad y entré a Cali por otros métodos (...) Nunca pudieron ubicar mis movimientos", explicó Petro, quien aseguró que la llamada 'junta del narcotráfico' es "la organización más poderosa de cocaína a escala mundial", integrada "por mafiosos de varias nacionalidades".

El mandatario señaló que este grupo "tiene fuertes relaciones con políticos, la Fiscalía y entra en la Policía" y le atribuyó el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, perpetrado por sicarios en Colombia en mayo de 2022.

Lee también Petro pide a Daniel Noboa "entregar las actas" de su reelección en Ecuador; señala que es para que "sean verificadas"

"Desde que presioné el cambio en la Fiscalía, decidió (sic) mi muerte. La Fiscalía ha encubierto asesinatos de la 'junta del narcotráfico' en Colombia", sentenció Petro.

Esta no es la primera vez que el jefe de Estado denuncia planes para asesinarlo, pues durante su mandato ha difundido esta amenaza varias veces sin señalar a nadie en particular, a través de mensajes en redes sociales y declaraciones públicas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mgm