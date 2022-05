Hillary Clinton, exsecretaria de Estado de EU, afirmó que el presidente ruso, Vladimir Putin, está tratando de apoderarse de Ucrania porque "fracasó como presidente de Rusia". Eso, dijo, es la "historia real".

En una entrevista con CBS Evening News indicó sobre el mandatario ruso: "Quiero decir, la verdadera historia aquí es que fracasó como presidente de Rusia. El desarrollo de Rusia apenas ha avanzado porque él se ha llevado gran parte del dinero, junto con sus oligarcas, y no han invertido en la gente de Rusia. Entonces, tomemos a nuestro vecino que quiere mirar hacia Europa y quiere que sus hijos tengan una vida mejor. Apoderémonos de sus bienes. Apoderémonos de sus ricas tierras de cultivo. Apoderémonos de sus recursos minerales. Apoderémonos de sus puertos en el Mar Negro".

"Trata está explotando en Ucrania y en los países vecinos"

La excandidata presidencial demócrata también indicó que el tráfico de mujeres y niñas está "tristemente explotando en Ucrania" y los países vecinos después de la invasión de Rusia. Mencionó que las mujeres y las niñas en Ucrania enfrentan el "peor tipo de miedo y violencia".

Dijo que se sabe que las mujeres y las niñas en Ucrania han "sido víctimas no solo de asesinatos y violaciones, sino también de secuestros".

"La trata está explotando tristemente en Ucrania y en los países vecinos, donde niñas, mujeres y niños han buscado refugio", dijo Clinton.

“Así que esta es una crisis horrible y terrible no sólo para Ucrania, sino para el mundo. No podemos quedarnos sentados y ver cómo continúa. Tenemos que tratar de detenerlo”.

En Twitter, la demócrata retuiteó un video de la entrevista con el mensaje: "Dije lo que dije".

Si se anula Roe v. Wade: "No tienes idea de por quién vendrán después"

Sobre las implicaciones de las noticias de Roe v. Wade de esta semana declaró: "No se trata sólo del derecho de la mujer a elegir. Se trata de mucho más que eso".



I said what I said. https://t.co/zE09ITGXDc — Hillary Clinton (@HillaryClinton) May 6, 2022

Un borrador de opinión filtrado, publicado por Politico, sugiere que la mayoría de la Corte Suprema está lista para anular Roe v. Wade, la decisión de 1973 que establece el derecho al aborto. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, confirmó la autenticidad del proyecto, pero dijo que no era una decisión final.

A la periodista Norah O'Donnell, Clinton le dijo: "Cualquier estadounidense que diga: 'Mira, no soy una mujer, esto no me afecta. No soy negro, eso no me afecta. No soy gay, eso no me afecta'... una vez que permites que este tipo de poder extremo se afiance, no tienes idea de por quién vendrán después”, dijo, sugiriendo que la extrema derecha del Partido Republicano buscaría hacer retroceder otros derechos.

"Espero que la gente ahora sea plenamente consciente de a lo que nos enfrentamos, porque la única respuesta está en las urnas para elegir a las personas que defenderán los derechos de todos los estadounidenses", dijo Clinton.

La derrota de Clinton ante Donald Trump en las elecciones de 2016 abrió la puerta para que el expresidente Donald Trump designara a tres jueces para la Corte Suprema, lo que le dio a la corte una sólida mayoría conservadora.

"Lo advertí en la campaña. Pude ver que el hombre contra el que me estaba postulando literalmente haría cualquier cosa para obtener los votos de la facción extrema del Partido Republicano, que estaba dispuesta a cambiar totalmente el precedente y negarle a las mujeres sus derechos. Así que Lo advertí. Pero ya sabes, es difícil advertir en abstracto, y creo que mucha gente diría: 'Bueno, eso nunca sucederá'", reportó CBS News.

Lee también: Interactivo: El antes y el después del Hotel Saratoga de Cuba tras la explosión

cls