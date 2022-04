A pesar de que la invasión rusa a Ucrania ha dejado al menos mil 325 civiles muertos desde el inicio de la guerra, según datos de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hay rusos que apoyan ese encuentro bélico.

Como es el caso de una mujer y madre, que reside en la ciudad de Tiumén en Rusia quien afeitó la cabeza de su hijo de 10 años de edad escribiéndole la letra "Z" en apoyo al ejército ruso y su intervención en Ucrania.

De acuerdo Nexta, la madre dijo que su hijo de quinto año de primaria le pidió que se le hiciera el corte en apoyo a las fuerza rusas.

In #Tyumen, a mother shaved the "Z" symbol on the back of her fifth-grader's head.

According to her, the ten-year-old son asked her to do this hairstyle himself in support of the #Russian army. pic.twitter.com/AjAE3df0CZ

— NEXTA (@nexta_tv) April 2, 2022