La historia de Iryna Filkina, de 53 años, comenzó a salir a la luz luego de que una manicura y maquilladora reconoció a la víctima de la masacre de Bucha por la particular forma en que estaban pintadas sus uñas, cuatro de color rojo y un corazón negro en el dedo anular, que sobresalían entre horribles escenas de muerte y destrucción en esa ciudad de los alrededores de Kiev.

Anastasia Subacheva, una maquilladora residente en Gostomel, localidad cercana a Bucha, fue quien identificó la mano perfectamente cuidada, una mano que había visto en reiteradas ocasiones sosteniendo una brocha de lápiz labial o extendiendo sombra de ojos durante sus lecciones de maquillaje. En efecto, Filkina era una de las alumnas del curso que estaba impartiendo Subacheva, que tuvo su última clase el 23 de febrero, justo antes del inicio de la invasión rusa.

“Cuando vi la foto, sentí físicamente que mi corazón comenzaba a romperse”, reveló la maquilladora a The New York Times.



A Ukrainian makeup artist recognized a manicured hand with red and white nail polish — one that she had seen many times holding a brush or lipstick during her makeup lessons — in an image from Bucha. Now, that hand lay lifeless, covered in dirt. https://t.co/fbN3qTSjPE pic.twitter.com/Fgczq6tNfe

— The New York Times (@nytimes) April 7, 2022