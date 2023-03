Gritos y sombrerazos: el caos se apodera de la sala de prensa de la Casa Blanca

Washington.— El caos irrumpió este lunes en la sala de prensa de la Casa Blanca cuando un periodista interrumpió a gritos a la portavoz presidencial, Karine Jean-Pierre, para quejarse de que no le dejara hacer preguntas.

El incidente se produjo en un día en el que la rueda de prensa de la Casa Blanca había despertado una especial expectación por la presencia de los actores de la serie "Ted Lasso", que iban a reunirse con el presidente estadounidense, Joe Biden, para hablar de salud mental.

Nada más llegar los actores al podio y cuando Jean-Pierre les estaba presentando, el periodista Simon Ateba del portal Today News Africa empezó a quejarse a gritos de que la portavoz no le daba la palabra y no le dejaba preguntar en sus ruedas de prensa.

Lee también ¿Quién es Stormy Daniels, la actriz para adultos que tiene a Donald Trump contra las cuerdas?

Ateba ha interrumpido en otras ocasiones las ruedas de prensa diarias de la Casa Blanca y suele increpar directamente a Jean-Pierre; pero nunca había protagonizado un incidente parecido al de hoy.

Mientras el periodista gritaba, Jean-Pierre intentó hablar por encima de él para dar la bienvenida a los actores de "Ted Lasso", que estaban por detrás expectantes y sin saber muy bien qué hacer.

"¿Estamos listos? ¿Vamos a comportarnos?", preguntó la portavoz, antes de volver a ser interrumpida por Ateba, ante lo que algunos reporteros intervinieron para pedirle que se callara, gritando: "Silencio" y "Decoro".

Tras pedir perdón a los actores de "Ted Lasso", Jean-Pierre pudo finalmente presentarles oficialmente y, luego, dio la palabra a Jason Sudeikis, el protagonista de la serie, para que hablara de los motivos de su reunión con Biden.

Lee también ¿Pisará la cárcel Donald Trump, será esposado? Lo que sabemos del caso “Stormy Daniels”

Una vez que los actores se fueron, Ateba volvió a gritar y acusó a la portavoz de discriminarla y no dejarle preguntar, lo que ocasionó aún más enfado entre el resto de los reporteros, que le reprochaban su comportamiento y le pidieron que se comportara.

"Esta es la sala de prensa de la Casa Blanca, una sala histórica, una sala en la que debería haber decoro, una sala en la que cada uno debería respetar a sus compañeros y respetar a los invitados que tenemos", intervino la portavoz de la Casa Blanca.



Absolute chaos in the White House Press Briefing as @simonateba yells at Jean-Pierre for not giving him a question in seven months. Other reporters get very angry at him. pic.twitter.com/0g0nVwBQmU

— Greg Price (@greg_price11) March 20, 2023