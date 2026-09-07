Grindr pagará 26 millones de libras esterlinas (35.1 millones de dólares) para resolver una demanda presentada por miles de usuarios del Reino Unido que alegan que la aplicación de citas estadounidense compartió información personal altamente sensible con empresas publicitarias, incluyendo su estado serológico respecto al VIH, informó este lunes el diario The Guardian.

El acuerdo pone fin a una batalla legal de dos años, que inició cuando el bufete de abogados británico Austen Hays presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales en abril de 2024 en nombre de los usuarios de Grindr, alegando violaciones de las leyes de privacidad del Reino Unido durante un periodo que se extendió hasta principios de 2020.

El bufete londinense representó a 12 mil personas, que recibirán una indemnización media de dos mil 167 libras cada una (dos mil 929 dólares), si la cantidad total se reparte en partes iguales.

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Grindr, considerada como la aplicación de citas más grande del mundo para la población gay, bisexual, trans y queer, tiene casi 15 millones de usuarios en todo el mundo.

Fundada en 2009, Grindr afirmó en un documento presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos que el 2 de septiembre resolvió la demanda colectiva del Reino Unido relacionada con lo que describió como “prácticas de tratamiento de datos anteriores a 2020”, cuando Grindr era propiedad y estaba controlada por la empresa china de videojuegos Beijing Kunlun Tech.

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La empresa californiana subrayó que “el acuerdo no implica ninguna conclusión ni admisión de responsabilidad. Aunque Grindr refuta las acusaciones, reconoce y admite la angustia y la pérdida de confianza expresadas por algunos de sus usuarios del Reino Unido en relación con ese periodo anterior a 2020”, de acuerdo con la información proporcionada por The Guardian.

Foto: iStock

Como parte del acuerdo en el Reino Unido, Grindr acordó pagar 13 millones de libras esterlinas (17.6 millones de dólares) antes de que finalice este año, y otros 13 millones de libras esterlinas antes de que finalice marzo de 2027.

Grindr, con sede en West Hollywood, anunció en abril de 2018 que dejaría de compartir el estado serológico respecto al VIH de sus usuarios con empresas externas, después de que un informe elaborado por investigadores noruegos revelara que se habían compartido datos con dos empresas.

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Dado que Grindr compartía los datos personales de sus usuarios con fines publicitarios, el tribunal de apelación concluyó que la afirmación de la empresa de que “no vendía la información personal de los usuarios a terceros con fines publicitarios” era claramente engañosa.

Hace seis años, Grindr fue vendida al grupo inversor San Vicente Acquisition, en una operación de 608 millones de dólares y nombró una nueva dirección, después de que un comité de seguridad nacional del gobierno de Estados Unidos expresara su preocupación por la posibilidad de que el gobierno chino pudiera acceder a los datos personales de los usuarios estadounidenses y utilizarlos.

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En 2022, Grindr salió a bolsa en la Bolsa de Nueva York mediante una fusión con una SPAC (empresa de adquisición con fines especiales), en una operación que valoró la aplicación en dos mil 100 millones de dólares. Actualmente su valor asciende a dos mil 650 millones de dólares.

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