Más de 100 gigantes tecnológicos de todo el mundo, entre ellos OpenAI y Anthropic, firmaron una carta abierta en la que instan a un esfuerzo global para "fortalecer las defensas cibernéticas" frente a las amenazas amplificadas por la inteligencia artificial (IA).

"Tenemos una ventana limitada para fortalecer las defensas cibernéticas", dice la misiva. "En los próximos meses, los ciberataques habilitados por la IA se volverán mucho más frecuentes y sofisticados a medida que los modelos de todo el mundo adquieran capacidades cada vez mayores".

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