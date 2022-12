In fraganti. Suspenden a reclutas de la policía de NY por tener relaciones sexuales en la academia

Dos reclutas de la policía de Nueva York fueron suspendidos, luego de que fueran sorprendidos al tener relaciones sexuales en uno de los baños de la academia de entrenamiento del departamento en Queens.

En un comunicado, las autoridades mencionaron que "los dos oficiales están suspendidos. El asunto está bajo revisión interna". La pareja, de la que se decía que mantenía una relación continua, fue identificada como Javon Latibeaudiere, de 26 años, y Madelin Ramírez Solano, de 21. Se unieron al departamento en julio, dijeron las fuentes al The New York Post.

Según el medio, los veteranos de la policía de Nueva York están hartos de algunas de las acciones que muestran los nuevos reclutas. Un oficial anónimo dijo: "No temen ni les importa que los atrapen infringiendo las reglas". Otro respondió burlonamente: "Esto es lo que estamos reclutando ahora".

De acuerdo con el The New York Post, Latibeaudiere fue visto saliendo de la residencia de Solano en el Bronx el sábado por la mañana. "Se supone que no debo hablar de eso. Se supone que no debo hablar con la prensa", declaró el joven.

Los reclutas pasan seis meses entrenando en las instalaciones de Queens, lo que significa que Latibeaudiere y Solano estaban a un mes de terminar el programa. La academia incluye un gimnasio, una pista cubierta y un espacio "que enfatiza el entrenamiento práctico basado en escenarios”.

Él sirvió en la Infantería de Marina

Latibeaudiere llegó a la policía de Nueva York después de servir en la Infantería de Marina y estudiar en la Universidad Pace de la ciudad de Nueva York; se unió a la fuerza después de graduarse en mayo.

En 2019, declaró a CBS Nueva York: CBS New York: "Cuando estás en el ejército, técnicamente no te preparan para dejarlo. Las personas no tienen el currículum correcto, no saben cómo traducir lo que aprendieron en el ejército a habilidades en la vida real".

Las suspensiones de los reclutas se produjeron días después de que la comisionada de policía Keechant Sewell declarara que haría cambios no especificados en las pautas disciplinarias del departamento. Dijo en un memorando que “no quería que los oficiales sintieran que habían sido tratados injustamente, sino mujeres y hombres motivados que son miembros entusiastas del servicio que colaboran de manera efectiva con los residentes de la comunidad”.

