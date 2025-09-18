Más Información

Un grupo de inversionistas en Bitcoin colocó una estatua de 3.6 m de altura del presidente a las afueras del Capitolio.

El homenaje realizado muestra al presidente de Estados Unidos sosteniendo una . De acuerdo con ellos, la estatua es de oro.

Además, la inauguración de la estatua estaba programada para que coincidiera con el anuncio de la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed), hecho el miércoles.

Quienes pusieron la estatua explicaron es “un homenaje a la defensa vocal de Donald Trump de las criptomonedas y sirve como una declaración provocativa sobre el panorama cambiante de las finanzas digitales”.

Estatua de Donald Trump, afuera del Capitolio. (18/09/25) Foto: Redes Sociales
Estatua de Donald Trump, afuera del Capitolio. (18/09/25) Foto: Redes Sociales

Además, dijeron que con la figura del presidente, pretendían que fuera un catalizador para las conversaciones sobre las criptomonedas, la política monetaria y el papel del gobierno federal en los mercados financieros modernos.

¿Dónde esta la estatua "de oro" de Donald Trump?

La figura del mandatario estadounidense se encuentra en la calle 3, justo afuera del Capitolio.

Ahora bien, el Capitolio estadounidense se encuentra en Washington D.C. y es la sede del Congreso de Estados Unidos, el poder legislativo del gobierno federal.

Se ubica en Capitol Hill, en el extremo este de la Explanada Nacional.

Estatua de Donald Trump, afuera del Capitolio. (18/09/25) Foto: Redes Sociales
Estatua de Donald Trump, afuera del Capitolio. (18/09/25) Foto: Redes Sociales
