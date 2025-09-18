Más Información
Giran orden de captura contra Hernán Bermúdez por crimen organizado, tráfico de armas y huachicol, tras su llegada a México
Frontera con México está más segura que nunca, tenemos más muro y habrá cargos por terrorismo, advierte Patrulla Fronteriza
Diputada de Morena Hilda Araceli Brown aparece en sanciones del Tesoro de EU; acusa infamia en su contra
Quitan a Alito Moreno Comisión de Marina en el Senado; no es una revancha, asegura Adán Augusto López
Nueva SCJN resuelve su primera declaratoria de inconstitucionalidad en favor de concubinas de militares
Lanzan “PRI: Crónica del Fin”, Salinas de Gortari, Peña Nieto y Elba Esther Gordillo participan en el documental
Hernán Bermúdez Requena llega a México; el líder de "La Barredora" arriba al Aeropuerto de Tapachula, Chiapas
Un grupo de inversionistas en Bitcoin colocó una estatua de 3.6 m de altura del presidente Donald Trump a las afueras del Capitolio.
El homenaje realizado muestra al presidente de Estados Unidos sosteniendo una bitcoin. De acuerdo con ellos, la estatua es de oro.
Además, la inauguración de la estatua estaba programada para que coincidiera con el anuncio de la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed), hecho el miércoles.
Lee también Trump solicita a la Corte Suprema orden de emergencia para retirar a Lisa Cook de la junta de la Fed
Quienes pusieron la estatua explicaron es “un homenaje a la defensa vocal de Donald Trump de las criptomonedas y sirve como una declaración provocativa sobre el panorama cambiante de las finanzas digitales”.
Además, dijeron que con la figura del presidente, pretendían que fuera un catalizador para las conversaciones sobre las criptomonedas, la política monetaria y el papel del gobierno federal en los mercados financieros modernos.
¿Dónde esta la estatua "de oro" de Donald Trump?
La figura del mandatario estadounidense se encuentra en la calle 3, justo afuera del Capitolio.
Ahora bien, el Capitolio estadounidense se encuentra en Washington D.C. y es la sede del Congreso de Estados Unidos, el poder legislativo del gobierno federal.
Se ubica en Capitol Hill, en el extremo este de la Explanada Nacional.
Lee también La Fed en el dilema de inflación o crecimiento
desa/mgm