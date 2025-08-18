Binance ha dado un paso importante en su compromiso por crear un ecosistema cripto más seguro y transparente, al convertirse en el primer miembro del programa T3+. Este programa global, lanzado por Tether, TRON y TRM Labs, tiene como objetivo combatir los delitos relacionados con la blockchain.

En su primer caso exitoso como miembro de T3+, Binance ha congelado cerca de 6 millones de dólares vinculados a una estafa de tipo "pig butchering". Este es un logro significativo para el programa, que demuestra cómo la colaboración puede proteger a los usuarios y al ecosistema cripto en su conjunto.

¿Qué es T3+?

T3+ es una iniciativa de la Unidad de Crimen Financiero T3 (T3 FCU), creada para facilitar asociaciones público-privadas en la lucha contra el uso ilícito de la tecnología blockchain. Desde su creación en septiembre de 2024, T3 FCU ha congelado más de 250 millones de dólares en activos ilícitos a nivel global, colaborando con agencias de aplicación de la ley en cinco continentes para desmantelar redes criminales en tiempo real.

Foto: iStock

La importancia de la colaboración en la blockchain

Nils Andersen-Röed, jefe global de la Unidad de Inteligencia Financiera de Binance, comentó: "Estamos comprometidos con un ecosistema cripto donde innovación, regulación y seguridad trabajen de la mano. Unirnos a T3+ refleja nuestro compromiso con la colaboración proactiva con socios de la industria y fuerzas del orden para combatir actividades ilícitas".

La colaboración, añadió Nils, es esencial para garantizar el éxito y la credibilidad a largo plazo de la blockchain, y Binance se enorgullece de apoyar iniciativas como T3 FCU, que ayudan a garantizar la seguridad e integridad de las redes blockchain y los activos cripto.

Monitoreo y colaboración global

En menos de un año desde su creación, T3 FCU ha analizado millones de transacciones, con un volumen superior a los 3 mil millones de dólares. Esta capacidad ha permitido identificar y desarticular operaciones criminales transnacionales de manera rápida y eficaz, convirtiéndose en un recurso invaluable para las autoridades globales.

El futuro de T3+ y Binance

T3+ reúne a algunos de los actores más influyentes del ecosistema cripto para expandir las asociaciones público-privadas e industriales destinadas a combatir el crimen relacionado con blockchain. Este programa de colaboración busca mejorar las capacidades de monitoreo, acelerar la comunicación y fortalecer la respuesta colectiva ante actividades ilícitas en blockchain.

Binance, por su parte, continúa trabajando en optimizar los sistemas de detección para identificar actividades maliciosas de manera más temprana y responder rápidamente a amenazas emergentes. Desde diciembre de 2022 hasta mayo de 2025, Binance ha protegido a 7.5 millones de usuarios y casi 10 mil millones de dólares en fraudes potenciales mediante operaciones de congelación, recuperación y detección de amenazas en tiempo real.

Foto: iStock

De cara al futuro, Binance busca fortalecer sus esfuerzos de cumplimiento y seguridad, incluyendo una mayor colaboración con reguladores y fuerzas del orden para promover un entorno cripto más seguro para todos los usuarios.