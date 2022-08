Foto del presidente Emmanuel Macron en jet ski desata la ira de los franceses

“Eco-hipócrita” y “criminal”. Así llamaron al presidente de Francia, Emmanuel Macron, los encolerizados usuarios de redes sociales luego de que el mandatario fuera fotografiado sobre una moto de agua en el Mediterráneo durante sus vacaciones de tres semanas en Fort de Brégançon, mientras el país, azotado por una nueva ola de calor, lucha para controlar los devastadores incendios.

El revuelo se produjo principalmente porque el mes pasado el presidente rogó a su nación que hiciera un “esfuerzo de solidaridad” para proteger el medio ambiente y el suministro de energía en medio de la guerra en Ucrania. Por lo tanto, los franceses se sorprendieron al verlo unas semanas después en un vehículo que consume significativamente más combustible por kilómetro que el auto promedio.



- Numéros verts - Réouverture de centrales à charbon - Importation de gaz de schiste - Macron fait du jetski - etc...

Pendant que la France brûle, que fait le gouvernement et Macron ?

“Debemos prepararnos para un escenario en el que tengamos que arreglárnoslas completamente sin el gas ruso”, había dicho el mandatario francés en el Día de la Bastilla. “Necesitamos una movilización general”, añadió entonces.



También se pidió a los ministros que elaboren planes de “austeridad energética” para tratar de reducir el consumo en un 10% en los próximos dos años.

Macron, un aficionado a las motos acuáticas, fue fotografiado solo en una canoa la semana pasada, por lo que muchos pensaron que había dado una vuelta de página.



Pero el paseo de este semana evidenció que Macron aún no ha abandonado sus viejos hábitos.

Las fotos han provocado la indignación de los miembros de la Asamblea Nacional. La diputada de los Verdes, Sandrine Rousseau, declaró en una entrevista radial: “Esto confirma la persistente impresión de que (Macron) no entiende el cambio climático. Y hoy en día, es criminal no entenderlo”.

"Je dénonçais le coup de com' du président sur son canoé pour ensuite faire du jet-ski. Ca résume la politique de la France. Et oui c'est criminel parce qu'il va y avoir de morts".

Uno de los diputados del partido La République En Marche dijo al tabloide Voici que se sintió “incrédulo” cuando vio las fotos, prefiriendo la imagen de la canoa publicada días antes.

Las motos acuáticas consumen entre cuatro y diez veces más combustible que un auto familiar, hasta un litro por kilómetro.

Macron dedicó la tarde a tuitear sobre los incendios forestales que asolan Francia, que los científicos y el propio presidente han relacionado con el cambio climático.



Partout sur le territoire, plus de 10 000 pompiers et personnels de la sécurité civile sont mobilisés contre les flammes. Avec courage et détermination, ils tiennent. Ces soldats du feu sont nos héros. pic.twitter.com/KMUzMEYuTL

