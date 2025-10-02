Más Información

Tras marcha, hay un detenido: Pablo Vázquez; se trabaja para identificar a violentadores, dice

Tras marcha, hay un detenido: Pablo Vázquez; se trabaja para identificar a violentadores, dice

Se detectaron entre 3 y 4 grupos violentos del bloque negro en Marcha del 2 de octubre: Comisión de Derechos Humanos de CDMX

Se detectaron entre 3 y 4 grupos violentos del bloque negro en Marcha del 2 de octubre: Comisión de Derechos Humanos de CDMX

Policía de la CDMX busca identificar a agresores de la marcha del 2 de octubre; hay un detenido y aún no hay reporte total de heridos

Policía de la CDMX busca identificar a agresores de la marcha del 2 de octubre; hay un detenido y aún no hay reporte total de heridos

Registran agresiones a prensa en marcha del 2 de octubre; reporteros de N+, La Prensa y Publimetro, entre los heridos

Registran agresiones a prensa en marcha del 2 de octubre; reporteros de N+, La Prensa y Publimetro, entre los heridos

Furia y caos en marcha del 2 de octubre; fotos revelan saqueos y agresiones en el centro de la CDMX

Furia y caos en marcha del 2 de octubre; fotos revelan saqueos y agresiones en el centro de la CDMX

Fitch Ratings sube calificaciones de Pemex y la coloca con perspectiva estable

Fitch Ratings sube calificaciones de Pemex y la coloca con perspectiva estable

UNAM exige a Israel repatriar a estudiante Arlín Medrano y otros 5 mexicanos detenidos; pide respeto a sus derechos humanos

UNAM exige a Israel repatriar a estudiante Arlín Medrano y otros 5 mexicanos detenidos; pide respeto a sus derechos humanos

Un repaso a las detenciones que rodean a Sandra Cuevas en su regreso político

Un repaso a las detenciones que rodean a Sandra Cuevas en su regreso político

Caso B-King y Regio Clown: colombianos habrían sido asesinados en Edomex, revela fiscal capitalina, Bertha Alcalde

Caso B-King y Regio Clown: colombianos habrían sido asesinados en Edomex, revela fiscal capitalina, Bertha Alcalde

Códigos QR vs huachicol fiscal; así vigilarán pipas y tanques en transportes de combustibles

Códigos QR vs huachicol fiscal; así vigilarán pipas y tanques en transportes de combustibles

SHCP advierte riesgos para funcionarios que investigan huachicol fiscal; exige respeto a su trabajo

SHCP advierte riesgos para funcionarios que investigan huachicol fiscal; exige respeto a su trabajo

Pipa de gas sufre falla mecánica en Circuito Interior; genera movilización y alarma

Pipa de gas sufre falla mecánica en Circuito Interior; genera movilización y alarma

Cebu City (Filipinas).- Las tareas de ayuda humanitaria continúan este viernes en el norte de la isla filipina de Cebú, cerca del epicentro del sismo de 6.9 que golpeó la noche del martes el archipiélago, con al menos 68 fallecidos y 366 mil afectados, mientras se suceden réplicas que agitan la región.

Lo que más necesitan los afectados son el agua potable, alimentos, refugio y atención médica, subraya en un comunicado la Cruz Roja.

El terremoto tuvo lugar a las 21:59 hora local (13:59 GMT) del martes a una profundidad de diez kilómetros y a menos de veinte kilómetros de la ciudad de Bogo, en el norte de la isla de Cebú.

Lee también

Según la última actualización de cifras oficiales, el sismo ha dejado al menos 68 muertos -en contraste con los 72 fallecidos de los que informaron el jueves- y 559 heridos, además de afectar a más de 366 mil personas, incluidas 77 mil desplazadas.

"Las necesidades son inmensas", dice Gwen Pang, secretaria general de la Cruz Roja Filipina, en un comunicado.

Familias enteras permanecen desde el terremoto a la intemperie o bajo tiendas de campaña improvisadas con plásticos y lonas ubicadas en los márgenes de la carretera que une Bogo y la ciudad de Cebú, la capital provincial.

Irene Dumlao, vicesecretaria del Departamento de Asistencia Social, indicó que las autoridades pretenden establecer un punto para todos los desplazados.

"Entendemos que las réplicas son una de las razones por las que no quieren volver a sus hogares. Estamos proporcionando tiendas de campaña y otros elementos para que tengan un lugar temporal donde quedarse", declaró Dumlao al canal ABS-CBN.

Las constantes réplicas siguen representando "una amenaza para la seguridad y retrasando las labores" de emergencia, precisa la Cruz Roja.

Lee también

Alrededor de las 5:30 de hoy (21:39 GMT del jueves) una réplica de magnitud 5.3 y a 33.5 kilómetros al este de Bogo volvió a agitar la región, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos.

Los daños en infraestructuras, con al menos 11 puentes afectados, son otro de los desafíos que afrontan las tareas humanitarias para acceder a las zonas más remotas de la ínsula, mientras los equipos se afanan en recuperar el servicio eléctrico y telecomunicaciones.

Filipinas se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica y volcánica, donde cada año se registran siete mil terremotos, la mayoría de ellos de intensidad moderada.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Únete a nuestro canal

mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Conavi: Tutorial para inscribirse al apoyo de vivienda de 40 mil pesos. Requisitos. Foto: iStock / FJZEA

Conavi: Tutorial para inscribirse al apoyo de vivienda de 40 mil pesos. Requisitos

Beca Rita Cetina. ¿No alcanzaste a registrar a tu hijo? La CNBB amplió el plazo; este es el último día. Foto: iStock / Marcos Elihu Castillo Ramirez / Gobierno de México

Beca Rita Cetina. ¿No alcanzaste a registrar a tu hijo? La CNBB amplió el plazo; este es el último día

Visa americana. iStock

Cierre de gobierno en Estados Unidos: ¿Qué pasará con las citas de visa americana? ¿Se cancelan?

Visa americana. Foto: iStock

¿Te rechazaron la visa americana? Esto es lo que debes saber antes de volver a aplicar

Octubre 2025: Superluna de Cosecha, 4 cometas y lluvias de meteoritos iluminarán el cielo. Foto: Canva

Octubre 2025: Superluna de Cosecha, 4 cometas y lluvias de meteoritos iluminarán el cielo