Un fan de Donald Trump, desde el lunes ya candidato republicano a la presidencia, se hizo un tatuaje del momento en el que el expresidente estadounidense dio un puñetazo al aire después de su impactante intento de asesinato.

Tim Lease, un tatuador, se quedó atónito cuando un hombre entró en su estudio y le pidió que le tatuara la ahora famosa imagen de Trump ensangrentado gritando "pelea" en un mitin en Pennsylvania durante el fin de semana.

Pero el hombre de 41 años dice que "nunca dice nunca", reportaron medios como el Daily Mail.

Donald Trump es protegido por el Servicio Secreto luego que intentaron atentar contra su vida. Foto: Anna Moneymaker/AP

Lee también ¿Te sobran 5 mil pesos? Es lo que cuestan los tenis con la foto de Trump herido tras atentado

Tatuaje del atentado contra Trump se vuelve viral

El artista mencionó que le llevó alrededor de tres horas crear la pieza y le costó a su dueño 700 dólares (12 mil 364.45 pesos).

Añadió que realizó el tatuaje "puramente por una especie de cultura pop histórica, divertida y energéticamente irónica".

"Este cliente al que había tatuado anteriormente entró al salón de tatuajes momentos después del tiroteo", dijo Tim, de Orlando, Florida. "Recientemente había comenzado a hacer una manga con temática estadounidense sobre él".

"Estábamos sentados en el sofá de mi estudio". "La foto icónica iluminó la pantalla, se volvió hacia mí y dijo: 'Ese sería un tatuaje genial'", recordó.

"Entonces dije: "Sí, hermano, hagamos esa mierda ahora mismo".

Lee también EU descubrió supuesto plan iraní para matar a Trump semanas antes del atentado: CNN

Tatuajes. Fuente: Pexels

Lee también Donald Trump se convierte oficialmente en el candidato presidencial republicano

"Unas pocas horas después lo terminé y lo publiqué en línea. Sabía que se volvería viral. Pensé que podría ser divertido. Desde entonces he recibido elogios, críticas y todo tipo de mensajes".

Tim dijo que "personalmente no está involucrado en el proceso político" y se describió como un "teórico de la conspiración bien educado". "Me encanta tatuar, he sido artista toda mi vida, tanto en la música como en las bellas artes. Así que ha sido interesante vivir una experiencia como ésta", declaró el tatuador.

La publicación en Instagram ha reunido más de 900 me gusta y miles de comentarios.

El New York Post reportó que también "en el festival anual de tatuajes de Orlando, la artista Nikki Se7en tatuó en la pierna de un hombre la imagen de Trump levantando el puño después de recibir un disparo".

"Mientras tanto, en Holiday, Florida, la tatuadora Hannah Cash optó por una versión diferente del mismo momento histórico en el muslo derecho de otro hombre. Ambos tatuajes estaban acompañados por la palabra "Fight" (Lucha)".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/mgm