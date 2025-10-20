Más Información

Pablo Gómez reconoce que aún no existe proyecto de Reforma Electoral; “no tenemos siquiera proyecto en ciernes”, señala

Pablo Gómez reconoce que aún no existe proyecto de Reforma Electoral; “no tenemos siquiera proyecto en ciernes”, señala

Productores limoneros señalan a "Los Viagras" del asesinato de Bernardo Bravo; "cumplieron su amenaza", acusan

Productores limoneros señalan a "Los Viagras" del asesinato de Bernardo Bravo; "cumplieron su amenaza", acusan

¿Quién era Bernardo Bravo, líder limonero asesinado en Apatzingán?

¿Quién era Bernardo Bravo, líder limonero asesinado en Apatzingán?

ANAM: hay más de 7 mil carpetas de investigación abiertas por huachicol fiscal; se han recuperado más de 225 mil mdp

ANAM: hay más de 7 mil carpetas de investigación abiertas por huachicol fiscal; se han recuperado más de 225 mil mdp

Sheinbaum alista decreto para expropiar 24 mil metros en Edomex para Tren Lechería-AIFA; "es indispensable", dice

Sheinbaum alista decreto para expropiar 24 mil metros en Edomex para Tren Lechería-AIFA; "es indispensable", dice

Cachan a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel... en plena sesión de diputados; pide que le pongan asistencia

Cachan a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel... en plena sesión de diputados; pide que le pongan asistencia

Jorge Romero anuncia rifa mensual de un iPhone 17 Pro; busca atraer participación de jóvenes en Acción Nacional

Jorge Romero anuncia rifa mensual de un iPhone 17 Pro; busca atraer participación de jóvenes en Acción Nacional

Diputada María Elena Pérez-Jaén presenta 37 denuncias contra Adán Augusto López; "se basan en hallazgos de la ASF", afirma

Diputada María Elena Pérez-Jaén presenta 37 denuncias contra Adán Augusto López; "se basan en hallazgos de la ASF", afirma

Cancelan audiencia de Fernando Farías Laguna, marino acusado de huachicol fiscal; no acudió ningún representante legal

Cancelan audiencia de Fernando Farías Laguna, marino acusado de huachicol fiscal; no acudió ningún representante legal

El auditor que tejió una red de empresas e intereses en Morelos

El auditor que tejió una red de empresas e intereses en Morelos

Masaryk y el Parque Lincoln se llenarán de brillo; se trata de la iniciativa "Polanco en Luces" para Navidad

Masaryk y el Parque Lincoln se llenarán de brillo; se trata de la iniciativa "Polanco en Luces" para Navidad

Estas son las mujeres líderes de células del Cártel de Tláhuac detenidas este año

Estas son las mujeres líderes de células del Cártel de Tláhuac detenidas este año

Washington.- Los abogados del exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI), James Comey, presentaron este lunes una moción para desestimar el caso penal en su contra por considerarlo un proceso vengativo y con motivaciones personales por parte del presidente, Donald Trump.

La defensa de Comey presentó un recurso ante un tribunal federal de Virginia bajo el argumento de que el caso contra su cliente, al que se acusa de falso testimonio y de obstrucción de procedimientos del congreso, es resultado de una persecución política de Trump en su contra.

Los abogados de Comey presentaron un documento que asegura que ambos cargos carecen de fundamento legal y cuestionaron la validez de la fiscal interina Lindsey Halligan, a cargo de la acusación, por posibles irregularidades en su nombramiento.

Lee también

Halligan, exabogada de Trump, fue nombrada fiscal federal interina de Virginia el 22 de septiembre, luego de que su antecesor, Erik Siebert, rechazó presentar cargos contra Comey.

En el expediente presentado este lunes y publicado por diversos medios los abogados señalan que "el presidente Trump ordenó al Departamento de Justicia procesar a Comey por rencor personal" y porque el exjefe del FBI "ha criticado frecuentemente al presidente por su conducta en el cargo".

Lee también

En 2016, Comey, aún al frente del FBI, supervisó la investigación sobre la posible coordinación e interferencia de Rusia en la campaña política de Trump.

En las últimas semanas, el Departamento de Justicia de Trump también ha presentado acusaciones formales contra otras figuras críticas con el mandatario, como la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien denunció anomalías en los negocios del republicano, y su exasesor de Seguridad Nacional John Bolton.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Únete a nuestro canal

mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Desfile de Catrinas 2025 Ruta, fecha y horario del gran recorrido del Día de Muertos. Foto: Canva

Desfile de Catrinas 2025: Ruta, fecha y horario del gran recorrido del Día de Muertos

Pensión Bienestar para Hombres de 30 a 64 años: cómo registrarte y cobrar los $3,200 pesos. Foto: Banco del Bienestar

Pensión Bienestar para Hombres de 30 a 64 años: cómo registrarte y cobrar los $3,200 pesos

Dinero. Foto: iStock/oatawa/Andrzej Rostek

¿Cuál es el límite de dinero que puedo ingresar a México sin declarar en 2025?

¡Confirmado! SEP suspende clases y anuncia puente por Día de Muertos para estudiantes. Foto: Canva / SEP

¡Confirmado! SEP suspende clases y anuncia puente por Día de Muertos para estudiantes

Reno/iStock/ Rex_Wholster

¿Qué hacer en Nevada? 10 destinos espectaculares para visitar más allá de Las Vegas