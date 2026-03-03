Más Información

Suman en Chiapas 300 policías procesados; "hay cero impunidad", dice gobernador por Pakales en narconómina

Bartlett reúne a la clase política de Puebla en su cumpleaños 90; acuden exgobernadores y hasta militantes del PAN

VIDEO. Atacan con drones embajada de EU en Arabia Saudita; reportan daños menores

Reforma electoral no se mandará esta noche, anuncia Monreal; Comisión Presidencial está concluyendo la iniciativa, señala

Cónsul Honorario de Filipinas es socio de empresa vinculada al CJNG; inmobiliaria fue sancionada por EU

Corte ordena a Hacienda pago de 103 mdp a Televisa por “impuestos indebidos”; Batres pide no desechar el asunto

Hallan el cuerpo de Kimberly Jocelin, estudiante reportada como desaparecida; fue localizada cerca de la Autónoma de Morelos

Petróleo mexicano alcanza su mayor precio en siete meses; conflicto en Medio Oriente impulsa cotización

Llega el ataúd dorado de "El Mencho" a su morada final en Zapopan; lo reciben con banda

Cancillería activa protocolo por muerte de mexicano bajo custodia de ICE; exige investigación

Imputan a Karina Barrón, secretaria de Desarrollo Humano en Monterrey por extorsión; juez le dicta prisión preventiva

Embajada de EU emite alerta a spring breakers que quieran vacacionar en México; advierte riesgos de delincuencia y secuestro

París.— El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció ayer que el país aumentará el número de ojivas nucleares y adelantó una cooperación más estrecha con un grupo de ocho países de la Unión Europea (UE) para proteger al continente e impulsar la disuasión nuclear.

Desde la base de submarinos nucleares de Île Longue, en el oeste de Francia, Macron explicó que en “un periodo de agitación geopolítica plagado de riesgos” es necesario fortalecer capacidades. “Por eso he ordenado un aumento del número de ojivas nucleares”, dijo, y no revelará el número. También anunció la construcción de un submarino lanzamisiles de propulsión nuclear, que bautizará como El Invencible.

Aseguró además que ocho países europeos, entre ellos Alemania, Polonia y Reino Unido, aceptaron participar en lo que llamó un estrategia de “disuasión avanzada”, que incluye la infraestructura de detección de ataques y abrió la puerta a que otros países se sumen.

Francia es la única potencia nuclear de la Unión Europea desde la salida de Reino Unido del bloque. El plan de Macron implica usar el arsenal francés para reforzar la seguridad del continente.

Los países podrían albergar temporalmente las “fuerzas aéreas estratégicas” francesas que podrán “desplegarse por todo el continente europeo”. La idea es “complicar los cálculos de nuestros adversarios”.

