París.— El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció ayer que el país aumentará el número de ojivas nucleares y adelantó una cooperación más estrecha con un grupo de ocho países de la Unión Europea (UE) para proteger al continente e impulsar la disuasión nuclear.
Desde la base de submarinos nucleares de Île Longue, en el oeste de Francia, Macron explicó que en “un periodo de agitación geopolítica plagado de riesgos” es necesario fortalecer capacidades. “Por eso he ordenado un aumento del número de ojivas nucleares”, dijo, y no revelará el número. También anunció la construcción de un submarino lanzamisiles de propulsión nuclear, que bautizará como El Invencible.
Aseguró además que ocho países europeos, entre ellos Alemania, Polonia y Reino Unido, aceptaron participar en lo que llamó un estrategia de “disuasión avanzada”, que incluye la infraestructura de detección de ataques y abrió la puerta a que otros países se sumen.
Francia es la única potencia nuclear de la Unión Europea desde la salida de Reino Unido del bloque. El plan de Macron implica usar el arsenal francés para reforzar la seguridad del continente.
Los países podrían albergar temporalmente las “fuerzas aéreas estratégicas” francesas que podrán “desplegarse por todo el continente europeo”. La idea es “complicar los cálculos de nuestros adversarios”.
