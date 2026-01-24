Más Información

Trump dice que ataques contra el narco "en tierra" podrían ser en "cualquier lugar", incluido México

Órgano de Administración Judicial estrena 571 vehículos; monto supera los 252 mdp

Gastan en San Lázaro 1,200 mdp en remodelación interminable

VIDEO: Agentes federales matan a otra persona en medio de redadas en Minneapolis; "sospechoso estaba armado", dice DHS

Se agotan boletos para ver a BTS en México; se acabaron en 37 minutos

Órgano de Administración Judicial defiende compra de camionetas de la Nueva Corte; responde a "obligación institucional", dice

Embajada de EU en México advierte por cruces ilegales; hay "drones avanzados" patrullando la frontera sur, señala

Ryan James Wedding ¿entrega o captura?; estas son las versiones sobre la detención del capo en México

La plata brilla más que nunca; dispara acciones de mineras mexicanas

Presentan Frente Nacional de Personas Juzgadoras; Yasmín Esquivel pide posponer elección judicial 2027

Tormenta invernal obliga a cancelar 12 mil vuelos en EU; 140 millones de personas están bajo alerta

Trump amenaza a Canadá con "aranceles del 100%" si hace acuerdo comercial con China; "Carney está muy equivocado", dice

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que obtendrá soberanía sobre los terrenos donde se ubiquen sus instalaciones militares en con base en el marco preacordado esta semana en Davos (Suiza) con la OTAN.

El mandatario estadounidense aseguró lo anterior en una entrevista publicada este sábado por el diario The New York Post.

El mandatario respondió afirmativamente al ser preguntado si EU pasaría a controlar el suelo sobre el que se asienten futuras bases militares que instale Washington en el territorio, que depende de Dinamarca.

"Tendremos todo lo que queramos. Estamos manteniendo conversaciones interesantes", explicó Trump al diario sin ofrecer más detalles al respecto sobre ese preacuerdo anunciado el pasado miércoles tras la reunión entre el presidente estadounidense y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, celebrada en el Foro Económico Mundial de Davos.

Tras anunciar ese marco Trump, que ha dicho que quería anexionar Groenlandia por motivos de seguridad nacional, dijo que no aplicaría aranceles para castigar a ocho países que enviaron tropas a la isla y censuraron su plan de hacerse con el territorio autónomo.

No se sabe prácticamente nada acerca de ese convenio hablado con Rutte, pero funcionarios citados por el diario The New York Times esta semana apuntaron a que el acuerdo sería similar al estatus de las bases militares británicas en Chipre, que permanecen bajo soberanía del Reino Unido desde la independencia de la isla de Londres en 1960.

Trump también ha dicho que el acuerdo resultaría beneficioso para Washington en términos de acceso a recursos minerales en Groenlandia, aunque tampoco ha brindado más información al respecto.

El presidente indicó que en aproximadamente dos semanas se conocería la respuesta de Dinamarca a la propuesta estadounidense, que considerará que agradará a Copenhague.

Las planes de Trump, que en Davos también descartó el uso de la fuerza para hacerse con la isla, para hacerse con Groenlandia y las amenazas arancelarias fueron criticadas de manera casi unánime por los líderes europeos, que amenazaron con activar represalias comerciales contra EU.

