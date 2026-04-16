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Washington. Estados Unidos anunció sanciones contra dos hijos de la pareja presidencial nicaragüense, Daniel Ortega y Rosario Murillo, con cargos en el gobierno, así como contra cinco responsables y siete empresas vinculadas al negocio de la extracción y comercialización del oro.

Maurice Ortega Murillo es Delegado Presidencial de Nicaragua para el Deporte y Daniel Edmundo Ortega Murillo controla la comunicación gubernamental, al frente del Consejo de Comunicación y Ciudadanía.

Ambos son sancionados por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), informó el Departamento del Tesoro.

"La dictadura de Murillo-Ortega ha tratado de llenar sus propias arcas mediante el uso de estas empresas auríferas y sus cómplices, confiscando inversiones estadounidenses en Nicaragua y utilizándolas para generar fondos con los que mantener su poder político", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

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"Estados Unidos no permitirá la confiscación ilícita de activos de propiedad estadounidense y seguirá actuando contra las fuentes de ingresos que alimentan al corrupto régimen de Murillo-Ortega", agregó el funcionario estadounidense.

Los hijos de Murillo-Ortega son sancionados "por ser cada uno de ellos funcionario del gobierno de Nicaragua o haber desempeñado un cargo como funcionario del gobierno de Nicaragua en cualquier momento a partir del 10 de enero de 2007".

EU sanciona a empresas y funcionarios del sector minero en Nicaragua

También son sancionados: Exportadora de Metales Sociedad Anonima (EMSA), Grupo Minero Xiloa S.A, la firma dedicada a la extracción de oro Thomas Metal S.A., Nicaragua Xinxin Linze Mineria Group S.A. (Xinxin), Brother Metal S.A., Zhong Fu Development S.A., Santa Rita Mining Company S.A. Junto con ellos son sancionados Feiwu Bian, presidente y representante legal de Zhong Fu, y Aníbal Vladimir Matus Buitrago (Buitrago), representante legal de Zhong Fu.

El Tesoro sancionó, asimismo, a Santiago Hernan Bermudez Tapia (Bermudez), viceministro de Energía y Minas, Nelson Francisco Sobalvarro, representante legal de la Companía Minera Internacional, Sociedad Anónima (COMINTSA, sancionada en mayo), y Lester Matus Tamariz, abogado cuyos servicios notariales facilitaron y agilizaron la concesión de las licencias mineras a Zhong Fu.

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"La dictadura de Murillo-Ortega ha colocado a familiares en puestos clave para mantener el control de sectores cruciales de la economía nicaragüense", acusa el Departamento del Tesoro.

"Desde 2020, ha reestructurado el sector minero en una compleja red de empresas fachada y testaferros diseñada para generar divisas, blanquear activos sancionados y reforzar el control político en beneficio propio", añade.

Estados Unidos ya sancionó al ministro de Energía y Minas nicaragüense, Salvador Mansell, en 2021.

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