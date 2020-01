EU pide a Irán que se disculpe por arrestar a embajador británico en Teherán

Estados Unidos pidió el sábado a Irán que se disculpe por haber detenido brevemente al embajador de Reino Unido en Teherán, como confirmó el ministro de Relaciones Exteriores británico, Dominic Raab.

"Esto viola la Convención de Viena. Hacemos un llamado al régimen para que se disculpe formalmente con el Reino Unido por violar sus derechos y a que respete los derechos de todos los diplomáticos", tuiteó la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus.



The Iranian regime arrested the British ambassador to Iran. This violates the Vienna Convention, which the regime has a notorious history of violating. We call on the regime to formally apologize to the UK for violating his rights and to respect the rights of all diplomats.

— Morgan Ortagus (@statedeptspox) January 11, 2020