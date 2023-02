EU derriba el "globo espía" chino, según medios

Washington.- El gobierno estadounidense derribó el "globo espía" chino que ha sobrevolado en los últimos días el territorio nacional, según aseguran medios locales.

Aunque no hay todavía una confirmación oficial, varios testigos citados por medios aseguran que han visto cómo el globo era derribado.

Los activos de la Marina y la Guardia Costera están en espera si es necesario para cualquier posible esfuerzo de recuperación, dijo un oficial de defensa a CNN antes de que se derribara el globo.

Además, los esfuerzos de recuperación están en marcha frente a la costa de las Carolinas, donde el ejército estadounidense derribó el presunto "globo espía" chino, dijo un funcionario estadounidense este sábado.



New video of the Chinese spy balloon being shot down

February 4, 2023