Washington.- autorizó la venta a Ucrania de nuevos sistemas de defensa antiaérea por un valor de 105 millones de dólares, informó este martes el Departamento de Estado.

Estas gestiones se producen después de que el Gobierno dehaya solicitado la compra de artículos relacionados con el mantenimiento del sistema Patriot, de fabricación estadounidense, para afrontar los bombardeos rusos.

Las principales empresas que participarán en esta venta serán RTX Corporation, con sede en Arlington (Virginia), y Lockheed Martin, con sede en Bethesda (Maryland).

La Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa notificó al Congreso tras la aprobación por parte del Departamento de Estado.

"Esta venta propuesta respaldará los objetivos de política exterior y seguridad nacional de los Estados Unidos al mejorar la seguridad de un país socio que es una fuerza para la estabilidad política y el progreso económico en Europa", informó en un comunicado.

"La venta mejorará la capacidad de Ucrania para hacer frente a las amenazas actuales y futuras, al equiparla aún más para llevar a cabo misiones de autodefensa y seguridad regional con una capacidad de mantenimiento local más sólida", aseguró.

El pasado mes de julio, el presidente estadounidense, Donald Trump, quien había pausado las transferencias de armamento para facilitar una negociación con Rusia para poner fin a la guerra, anunció que enviaría sistemas defensivos a Ucrania pero matizó que serían financiados principalmente por la Unión Europa.

Zelenski se reunió el pasado octubre con Trump en la Casa Blanca y le solicitó la venta de misiles de crucero Tomahawk para atacar objetivos en Rusia, pero el mandatario no accedió a la petición.

