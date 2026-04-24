Washington.- La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó una serie de medidas para acelerar la investigación del uso de algunas drogas psicodélicas para tratar problemas de salud mental.

Este paso se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara la semana pasada una orden ejecutiva que instruye al Departamento de Salud a ampliar el acceso a terapias emergentes.

En concreto, la FDA otorgó vales de prioridad nacional a tres empresas que estudian el uso de la psilocibina, componente activo de los hongos psicodélicos, para tratar la depresión; y el uso de la metilona, un fármaco similar al MDMA, para el trastorno de estrés postraumático.

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Los vales de prioridad nacional de la FDA agilizan los procesos de revisión de los medicamentos que buscan su aprobación, lo que recorta el tiempo que tardarán en llegar a los pacientes.

La FDA también autorizó un estudio clínico en fase temprana del uso del clorhidrato de noribogaína, un fármaco basado en un piscodélico, para tratar el alcoholismo.

"Bajo el liderazgo del presidente Trump, estamos acelerando la investigación, la aprobación y el acceso responsable a tratamientos prometedores para la salud mental", declaró el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., en un comunicado.

Por su parte, el comisionado de la FDA, Marty Makary, apuntó que los medicamentos investigados "tienen el potencial de abordar la crisis de salud mental que azota al país" y aseguró que su desarrollo se basa "en principios científicos sólidos y evidencia clínica rigurosa".

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El jueves, el gobierno de Estados Unidos reclasificó la marihuana medicinal como una droga de bajo riesgo, una decisión que se tomó para impulsar su investigación con fines médicos, aunque su uso recreativo sigue siendo ilegal a nivel federal.

Esta decisión, anunciada por el Departamento de Justicia, se produce después de que Trump firmara en diciembre una orden ejecutiva para rebajar las restricciones del cannabis de uso medicinal.

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