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Washington.- Estados Unidos anunció que aportará hasta 100 millones de dólares (mdd) para garantizar la seguridad del nuevo sarcófago que protege al reactor accidentado de la central nuclear de Chernobyl en , que resultó dañado en 2025 debido a un dron ruso.

La aportación de Washington, anunciada por el Departamento de Estado, forma parte los esfuerzos coordinados del G7 para asegurar la estructura, llamada oficialmente Nuevo Confinamiento Seguro (NSC).

El nuevo sarcófago quedó completamente terminado en 2018 y recubre el antiguo sarcófago, que protege a su vez la unidad 4 de fisión de la planta atómica.

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"En consonancia con el liderazgo constante que ejerce Estados Unidos en materia de seguridad nuclear y no proliferación, y en colaboración con el Congreso, Estados Unidos se compromete de manera proactiva a aportar el 20% -es decir, 100 millones de dólares- del costo estimado total de 500 millones de dólares que el G7 calcula necesario para rehabilitar el arco del NSC", explicó el Departamento de Estado en un comunicado.

"Hacemos un llamamiento a nuestros socios del G7 y a nuestros socios europeos para que sigan nuestro ejemplo y asuman compromisos financieros sustanciales, a fin de compartir la carga que suponen estas reparaciones esenciales", concluye el texto.

Washington ha aportado un total de más de 365 millones de dólares para la construcción del NSC, que comenzó a levantarse en 2012.

Francia, que preside en estos momentos el G7, ha declarado como prioridad para este año la financiación internacional de las reparaciones necesarias para asegurar Chernobyl.

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El desastre de Chernobyl, central situada en la frontera ucraniana con Bielorrusia, es considerada la peor jamás acaecida en una planta atómica.

El 26 de abril de 1986 el edificio del reactor 4 de la central sufrió una explosión por acumulación de hidrógeno debido a un aumento de potencia muy súbito de la unidad de fisión durante un ejercicio de simulación.

mcc

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