Estrellas de Hollywood expresan su apoyo a Lula da Silva para la segunda vuelta

En la recta final para el balotaje presidencial en Brasil, donde Luiz Inácio “Lula” da Silva se enfrenta a Jair Bolsonaro, otro actor de Hollywood se sumó para apoyar al izquierdista brasileño. Se trata del protagonista de Aquaman, Jason Momoa.

Este último lunes, el artista estadounidense compartió en su cuenta de Instagram una historia en la que alienta a Lula a pocos días de las elecciones. Con la captura de una nota titulada “Según un sondeo, Lula de Brasil se ensancha levemente sobre Bolsonaro para la votación del domingo”.

El apoyo de Jason Momoa a Lula en las redes sociales

Momoa le sumó a la captura de la nota periodística sobre la ventaja de Lula unos corazones colorados y el nombre de su candidato favorito.

El protagonista de Aquaman no fue el único actor de Hollywood en manifestar su apoyo a Lula. Mark Ruffalo se sumó a la campaña electoral de Lula. “Hoy, humildemente sumo mi voz para levantar las consecuencias globales de las elecciones en Brasil”, escribió el protagonista de “Hulk”, antes de participar de un streaming donde Lula iba a hablar.

Today, I humbly add my voice to lift up the global consequences of the Brazilian election. You can watch my message, and more importantly the words of many brave Brazilian defenders of democracy & the planet in today's livestream event. Lula speaking soon! https://t.co/ARkVTXMnpS

“Hay una implicación global en su elección que les pido considerar, lo que le pase a la Amazonía y a las poblaciones indígenas allí impactará al resto del mundo”, dijo Ruffalo, en un video divulgado por la campaña del Partido de los Trabajadores de Lula en septiembre.

“El líder mejor posicionado para proteger la selva tropical es Lula. Humildemente les pido considerar eso por mis hijos y los suyos, y las venideras generaciones”, continuó la estrella de Marvel.

Durante el primer semestre del año, Leonardo DiCaprio, implicado en su activismo ambiental, incentivó a los brasileños a actualizar su registro electoral para votar en las presidenciales por la importancia del territorio amazónico en el país suramericano. Incluso mantuvo una discusión en Twitter con Bolsonaro.

- You again, Leo? This way, you will become my best electoral cable, as we say in Brazil! I could tell you, again, to give up your yacht before lecturing the world, but I know progressives: you want to change the entire world but never yourselves, so I will let you off the hook. https://t.co/FxCnqhFv6D

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 28, 2022