Naciones Unidas. El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó este jueves que los 725 millones de dólares que Estados Unidos prevé pagar a Naciones Unidas para reducir parte de la deuda que acumula llegarán "muy pronto", en un momento de grave crisis de liquidez para la organización.

"Según nuestras informaciones, llegará muy pronto", dijo Guterres a los medios al ser preguntado por la situación financiera del organismo a las puertas del Consejo de Seguridad.

El pago previsto contempla 725 millones de dólares para las contribuciones de EU al presupuesto ordinario de la ONU y otros 125 millones para las operaciones de paz en Haití y la República Democrática del Congo, según notificaciones enviadas este mes por el Departamento de Estado al Congreso, de acuerdo con AP.

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El desembolso supondría el mayor pago realizado por el Gobierno de Donald Trump a la ONU desde que este exigió una profunda reforma del organismo y condicionó su respaldo a esos cambios.

Estados Unidos adeuda unos cinco mil millones de dólares a la ONU, según cifras de la propia organización, de los que más de dos mil millones corresponden al presupuesto ordinario y unos tres mil a operaciones de mantenimiento de la paz.

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No obstante, Washington no ha confirmado que haya efectuado todavía la transferencia y se ha limitado a señalar que los pagos están condicionados a que Naciones Unidas continúe con sus reformas.

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La ONU atraviesa una grave crisis de liquidez debido al retraso en el pago de las contribuciones de los Estados miembros, y Guterres ha advertido en varias ocasiones de que la falta de fondos amenaza con afectar a la capacidad del organismo para mantener sus operaciones.

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Estados Unidos es el principal contribuyente al presupuesto de la ONU, por delante de China, pero la Administración de Trump suspendió los pagos al organismo en 2025 y redujo su financiación voluntaria a distintas agencias de Naciones Unidas.

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