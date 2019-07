El Gobierno de Estados Unidos agradeció a México los “crecientes esfuerzos” para contener a los migrantes que buscan llegar a suelo estadounidense, y considera que están conduciendo a un “menor flujo”.

Así lo reveló el Departamento de Estado estadounidense en un comunicado que dijo era atribuible a la vocera Morgan Ortagus, tras el encuentro que el secretario de Estado Mike Pompeo sostuvo con el canciller Marcelo Ebrard.

En el escrito, el gobierno de Estados Unidos señaló que Pompeo y Ebrard hablaron de “los esfuerzos compartidos para detener la migración ilegal, el estatus del acuerdo Estados Unidos-México-Canadá [el T-MEC] y nuestro compromiso conjunto para promover la oportunidad y prosperidad económica en el sur de México”.

De acuerdo con Ortagus, “Pompeo agradeció al canciller Marcelo Ebrard por los crecientes esfuerzos para aplicar la ley en materia migratoria que, según sugieren los indicios iniciales, están conduciendo a reducir los flujos de migrantes indocumentados que llegan a la frontera sur de Estados Unidos”.

Al término de su visita a México, Pompeo tuiteó que “Estados Unidos y México comparten mucho más que su frontera”. Explicó que en la reunión con Ebrard, “reafirmamos nuestros valores democráticos compartidos y lazos culturales”.

México, subrayó, “es uno de nuestros socios más importantes para incrementar la prosperidad y seguridad de nuestros países y de la región”.



The U.S. and #Mexico share so much more than a border. In our meeting, @M_Ebrard and I reaffirmed our shared democratic values and cultural ties. Mexico is one of our most important partners to increase prosperity and security for our countries and the region. #JuntosProsperamos pic.twitter.com/bEyYfB0T3j

