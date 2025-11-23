Más Información

Señalan a jefe de policía de matar al asesino de Manzo

Congela Senado ley de protección para desplazados

Raspa a Pemex e Indep sainete de Miss Universo

La inflación médica será más severa en México

“Santificado sea tu nombre…Naasón”; aún oran por el apóstol de La Luz del Mundo

Acusan de influyentismo a magistrado en pleito por manutención

“Cortés era un genocida”: Francisco Martín Moreno; pero exigir que España se disculpe es un “atentado contra la historia”

Retos del retiro para millennials y centennials

Adolescente yucateco viaja a Tulum a trabajar y es hallado sin vida

Dictan prisión preventiva a "El Licenciado" y siete escoltas de Carlos Manzo; vinculación a proceso está por definirse

“Un error que populistas instrumentalicen nuestras nostalgias”: Dan Lungu, escritor rumano

Contra el eco de los falsos nacionalismos: entrevista con la escritora eslovaca Lucia Duero

Cincuenta de los más de 300 el viernes en una escuela católica de han escapado de sus captores, anunció el domingo una organización cristiana.

"Hemos recibido una buena noticia: 50 alumnos escaparon y se han reencontrado con sus padres", declaró la Asociación Cristiana de Nigeria en un comunicado, precisando que la evasión tuvo lugar entre el viernes y el sábado.

Según la Asociación Cristiana de Nigeria (), hombres armados raptaron el viernes a un total de 315 estudiantes y profesores en unadel oeste de Nigeria, St. Mary's, tras haber realizado un secuestro similar a principios de semana en un liceo del estado de Kebbi, en el noroeste, donde raptaron a 25 chicas.

Pertenencias observadas en el interior de una residencia estudiantil de la Escuela Católica. Foto: AFP
Pertenencias observadas en el interior de una residencia estudiantil de la Escuela Católica. Foto: AFP

El número de chicos y chicas secuestrados en , de entre 8 y 18 años, representa cerca de la mitad de los 629 alumnos que tiene el establecimiento.

El gobierno nigeriano no ha hecho ninguna declaración sobre el número de estudiantes y profesores secuestrados.

"Aunque el regreso de esos 50 niños que lograron escapar nos aporte cierto alivio, les insto a continuar rezando para que se salven y vuelvan sanas y salvas las otras ", declaró el reverendo Bulus Dauwa Yohanna, presidente de la CAN en el estado nigeriano de Níger y propietario de la escuela, en un comunicado.

Amina Hassan, esposa del subdirector de la Escuela Secundaria Integral Femenina del Gobierno, donde hombres armados atacaron el lunes el dormitorio de la escuela, secuestraron a alumnas y asesinaron a su esposo, junto a dolientes, en Kebbi, Nigeria, el martes 18 de noviembre de 2025. Foto: AP
Amina Hassan, esposa del subdirector de la Escuela Secundaria Integral Femenina del Gobierno, donde hombres armados atacaron el lunes el dormitorio de la escuela, secuestraron a alumnas y asesinaron a su esposo, junto a dolientes, en Kebbi, Nigeria, el martes 18 de noviembre de 2025. Foto: AP

Nigeria sigue marcada por el secuestro en 2014 de casi 300 niñas por los yihadistas de Boko Haram en Chibok, en el noreste del estado de Borno. Algunas de esas niñas siguen desaparecidas.

