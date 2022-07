“Es un día histórico”: Biden muestra la primera imagen a color del universo captada por el telescopio Webb

El presidente estadounidense, Joe Biden, mostró este lunes la primera imagen a color del universo captada por el telescopio espacial James Webb de la NASA: una imagen infrarroja, por primera vez, tan lejana en el cosmos que muestra las estrellas y galaxias tal y como aparecieron hace 13 mil millones de años.

“La primera imagen del telescopio espacial Webb representa un momento histórico para la ciencia y la tecnología. Para la astronomía y la exploración espacial. Y para Estados Unidos y toda la humanidad”, tuiteó Biden.

El mandatario dio a conocer la imagen en un acto en la Casa Blanca junto al administrador de la NASA Bill Nelson.

Bautizada como “Primer Campo Profundo de Webb”, es la primera imagen a todo color del observatorio de 10 mil millones de dólares que se lanzó al espacio el año pasado, y la vista infrarroja de mayor resolución del universo que se ha capturado hasta ahora.

“Es un día histórico ”, dijo Biden en el evento. Se trata de una imagen de las primeras galaxias formadas tras el Big Bang.

Sneak a peek at the deepest & sharpest infrared image of the early universe ever taken — all in a day’s work for the Webb telescope. (Literally, capturing it took less than a day!) This is Webb’s first image released as we begin to #UnfoldTheUniverse: https://t.co/tlougFWg8B pic.twitter.com/Y7ebmQwT7j

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 11, 2022