Erdogan se reúne hoy con Pence y Pompeo

Ankara.— El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, sí se reunirá hoy con el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, a pesar de que pocas horas antes había asegurado que no hablaría con ellos.

“Está fuera de toda discusión que vaya a reunirme con otros que no sean Pence y Pompeo”, dijo Erdogan en declaraciones a periodistas publicadas en un tuit por el jefe del Directorio de Prensa turco, Fahrettin Altun. Antes, el gobernante turco había afirmado que no iba a hablar con Pence ni Pompeo, porque no son sus homólogos.

Ayer llegó a Ankara parte de la delegación estadounidense que integran también el asesor de Seguridad Nacional, Robert O’Brien, y el enviado especial para Siria, James Jeffrey.

Previamente, el presidente turco se mostró contrario a negociar con las milicias kurdas un alto el fuego en el noreste de Siria, tal y como ha propuesto Trump.

El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, declaró que su país promoverá el diálogo entre Ankara y Damasco para promover la seguridad en la frontera turco-siria. Además, señaló, las autoridades rusas también apoyarán un diálogo entre Damasco y los kurdos, que “ya está en marcha y con resultados concretos”.

En el terreno, las tropas del régimen sirio junto a soldados rusos entraron en Kobane, ciudad kurdo-siria en la frontera con Turquía, como consecuencia de un acuerdo alcanzado entre Damasco y las autoridades kurdas para contener la ofensiva de Ankara.

Un habitante de la ciudad indicó a la AFP que había visto penetrar un convoy militar ondeando la bandera siria y del que formaban parte ocho camiones.