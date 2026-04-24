Más Información
"La ley es para todos", dice la Marina tras captura de contralmirante Fernando Farías; hace un llamado a honrar el uniforme
Sheinbaum envía cartas a gobernadores sobre colaboración con agencias de EU; tienen que cumplir con la ley "sí o sí", insiste
Estados Unidos agrega otras 13 barreras al comercio en que incurre México; se suman a las 54 previas
Sheinbaum reacciona a dichos de embajador Johnson sobre corrupción y extorsión; pide que en EU también haya certeza
Luis Lemus Ramos, el alias que usó Fernando Farías para ocultarse en Argentina; viajó de México a Colombia rumbo a Palermo
De Fernando Farías, Bermúdez, hasta Duarte, funcionarios detenidos en el extranjero; huachicol, extorsión y peculado, entre sus delitos
Sheinbaum: Maru Campos quedó en dar información sobre agentes de EU en Chihuahua; Harfuch le dijo las leyes a seguir, afirma
Caso Fernando Farías: El rastro de un buque que destapó una red de huachicol interinstitucional y familiar; esto es lo que sabemos
Los enviados del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner viajarán el sábado a Paquistán para una nueva ronda de conversaciones con Irán para poner fin a la guerra, informó la Casa Blanca.
"Puedo confirmar que el enviado especial Witkoff y Jared Kushner partirán de nuevo hacia Paquistán mañana por la mañana para entablar conversaciones... con representantes de la delegación iraní", declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a Fox News el viernes.
El vicepresidente JD Vance, que lideró la comitiva negociadora en la primera ronda de conversaciones con los iraníes, no viajará a Paquistán por el momento, precisó Leavitt.
Más temprano, la agencia IRNA informó que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, también viajará a Paquistán para una segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos para un alto el fuego.
Lee también Netanyahu se sometió a radioterapia por cáncer de próstata; ocultó el tratamiento
VIDEO: Melania Trump instala nueva colmena en el jardín de la Casa Blanca; ampliará producción de miel de la residencia presidencial
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]