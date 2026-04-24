Los enviados del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner viajarán el sábado a Paquistán para una nueva ronda de conversaciones con Irán para poner fin a la guerra, informó la Casa Blanca.

"Puedo confirmar que el enviado especial Witkoff y Jared Kushner partirán de nuevo hacia Paquistán mañana por la mañana para entablar conversaciones... con representantes de la delegación iraní", declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a Fox News el viernes.

El vicepresidente JD Vance, que lideró la comitiva negociadora en la primera ronda de conversaciones con los iraníes, no viajará a Paquistán por el momento, precisó Leavitt.

Más temprano, la agencia IRNA informó que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, también viajará a Paquistán para una segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos para un alto el fuego.

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