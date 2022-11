Entrenador golpea brutalmente a su hija en club de tenis serbio; tenistas recuerdan casos de abuso

Las imágenes paralizan y muestran hasta dónde puede llegar la exigencia y la severidad de los padres sobre sus hijos deportistas, lo que finalmente se convierte en maltrato: un videoaficionado captó cómo un hombre castigaba a una niña en la cancha de tenis, en una situación que generó una enorme indignación.

Esto ocurrió en las pistas del club Estrella Roja de Belgrado —ciudad de la que es oriundo Novak Djokovic— y según la persona que filmó, el agresor se trata de un entrenador del club, que es nada más y nada menos que el padre de la jugadora, ambos de origen chino y residentes en Serbia.

El video fue difundido por Igor Jukic, un activista serbio contra el maltrato infantil, en su cuenta de Twitter.

“Otra brutal violencia de un padre contra su hija. Recibí información de que era una familia que venía de China. Presentaremos cargos penales contra este monstruo también”, dice Jukic en su tuit. "Creo que sería importante para nuestros nuestros hijos que se implicaran y pidieran un informe a la Asociación Serbia de Tenis".

En la filmación puede verse cómo el hombre recrimina a la joven, que en una actitud sumisa no opone resistencia a los actos violentos. El hombre le pega golpes de puño y puntapiés. Luego, cuando la chica se sienta, el agresor la zarandea, la arroja al piso y comienza a darle patadas. Es allí donde se escucha gritar a los testigos, y la filmación se termina.



A partir de la viralización del video, se ordenó una orden de captura que permitió detener al agresor. El tuit de Juric generó una catarata de respuestas, entre ellas la de la extenista Pam Shriver, que escribió: “Todos tenemos que denunciar, y presentar cargos contra este tipo de abusos horribles”, bajo el hashtag tenis unido contra el abuso (#tennisunitedagainstabuse).

Además, instó a contactarse con Novak Djokovic, como símbolo de la ciudad donde se produjo este hecho aberrante: “Pidámosle a @DjokerNole que ayude detrás de escena. Tenemos que trabajar todos juntos para frenar los abusos. Igor, gracias por hacer tu parte”.



