Este miércoles, la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán se mantiene en un alto el fuego indefinido, pero en medio de tensiones por el bloqueo naval de Washington a Teherán y el control iraní en el estrecho de Ormuz.

El secretario general de la ONU pidió reabrir el estrecho y "dejar pasar a los buques sin discriminación", debido a la amenaza de desencadenar una crisis energética, graves disrupciones comerciales y una posible emergencia alimentaria mundial.

Hoy, el presidente de EU, Donald Trump, publicó en su red Truth Social que Irán "no logra ponerse de acuerdo" ni "sabe cómo firmar un acuerdo no nuclear", y urgió a ese país a "espabilar pronto", mientras las conversaciones siguen estancadas.

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Mundo 07:51 AM Secretario de Guerra de EU comparece ante el Congreso por primera vez desde el inicio de la guerra en Irán El secretario de Guerra, Pete Hegseth, comparece este miércoles ante el Congreso por primera vez desde el inicio de la guerra contra Irán el 28 de febrero.

Hegseth, muy criticado por la oposición demócrata por la escasa información que se les ha suministrado, responderá a las preguntas de los miembros de la Comisión de Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes junto a Dan Caine, el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos.



Mundo 07:50 AM Refinería saudita reanuda servicio; TotalEnergies obtiene beneficio récord por aumento de precios del petróleo TotalEnergies anunció que a mitad de abril se reanudó la actividad en la refinería Satorp en Arabia Saudita, después de que la instalación, de la que es propietaria junto al grupo local Aramco, fuera cerrada por daños sufridos en un ataque aéreo días antes.

"La refinería ha estado operando con una capacidad de 230 mil barriles diarios desde el 14 de abril", precisó la compañía. El grupo francés de energía anunció que su beneficio neto subió un 51% en el primer trimestre del año y sumó 5 mil 800 millones de dólares, gracias al incremento de precios del petróleo, inducido por la guerra en Medio Oriente.



Mundo 07:47 AM Trump pide mantener bloqueo naval a puertos iraníes por un tiempo prolongado, según Wall Street Journal El presidente estadounidense, Donald Trump, ha pedido a sus funcionarios de seguridad nacional que se preparen para seguir aplicando por un tiempo prolongado el cerco que impuso a los muelles iraníes, con el fin de obligar a Teherán a abandonar su programa nuclear, de acuerdo con un reporte del Wall Street Journal.

De acuerdo con el medio, Trump no cree que Irán esté negociando de buena fe, y espera poder obligar a la república islámica a suspender el enriquecimiento de uranio durante 20 años y aceptar restricciones estrictas a partir de entonces.



Mundo 07:44 AM OTAN afirma que su futuro pasa por "un pilar europeo más fuerte" El representante especial de la OTAN para la Vecindad Sur, el español Javier Colomina, abogó este miércoles por un Alianza "distinta, con un pilar europeo más fuerte, pero siempre dentro de un vínculo transatlático" durante su participación en el Foro La Toja en Lisboa.

"Es indudable que los retos que nos ha planteado la administración (del presidente estadounidense, Donald) Trump desde su llegada han sido distintos a los que conocíamos hasta ahora, sobre todo en la forma en la que se han planteado y en la urgencia por la cual se han planteado", reflexionó Colomina.

Sobre la realidad actual de la OTAN, Colomina afirmó que "es indudable que estos son días complicados para la Alianza por varios motivos, y no todos ellos están relacionados con cómo se comporta el presidente norteamericano".

Mundo 07:38 AM "¡Más les vale despertar pronto!", advierte Trump a Irán ante el limbo de las negociaciones El presidente estadounidense, Donald Trump, instó este miércoles a Irán a "despabilar" o despertar ante el estancamiento de las negociaciones para terminar con dos meses de guerra, cuyo principal obstáculo es el espinoso programa nuclear de Teherán.

Varias rondas de diálogos entre Washington y Teherán para poner fin a este conflicto que ha trastocado la economía mundial no han dado resultados, lo que comienza a frustrar al magnate republicano en medio de un frágil alto el fuego vigente entre las partes.

"Irán no es capaz de organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!", escribió Trump en su red Truth Social, junto a una imagen creada artificialmente en la que aparece con gafas oscuras, un fusil y el mensaje: "Se acabó el Señor Bueno".



Mundo 06:59 AM Jefa de la UE: Europa debe mejorar uso de energía limpia para protegerse de crisis como la de Irán Los países de la Unión Europea deben canalizar su ayuda energética principalmente hacia los hogares y las industrias vulnerables o se arriesgan a desperdiciar miles de millones de euros, mientras la guerra con Irán hace subir los precios del petróleo y el gas, advirtió el miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La guerra entre Estados Unidos e Israel, combinada con represalias de Irán como estrangular el estrecho de Ormuz, le está costando a la UE casi 500 millones de euros (600 millones de dólares) al día, elevando los precios en los surtidores y los temores de una escasez de combustible para aviones en cuestión de semanas.



Mundo 06:57 AM Rial iraní cae a mínimo histórico mientras se mantiene la frágil tregua con EU e Israel La moneda de Irán, el rial, alcanzó el miércoles un mínimo histórico de 1,8 millones por dólar, mientras se mantiene un frágil alto el fuego con Estados Unidos e Israel.

El rial se había mantenido estable durante las primeras semanas de la guerra, que comenzó el 28 de febrero, en parte porque hubo poco comercio o importaciones que ingresaran al país.



Mundo 06:57 AM Israel mata a un soldado, a su hermano y a cinco miembros de una misma familia en Líbano Un soldado del Ejército libanés y su hermano murieron este miércoles en un ataque israelí contra la motocicleta en la que viajaban por el sur del Líbano, después de que de madrugada perdieran la vida cinco miembros de una misma familia libanesa, pese al alto el fuego en vigor entre ambos países.



Mundo 06:56 AM El "grano robado" y la "diplomacia en X" deterioran la relación entre Israel y Ucrania Las ya frías relaciones entre Israel y Ucrania se han deteriorado en los últimos días a raíz de la supuesta aceptación por parte de los israelíes de grano procedente de los territorios ucranianos ocupados por Rusia, lo que ha provocado denuncias en Kiev y una respuesta vehemente de Tel Aviv.

Este miércoles, los ministros de Exteriores de Ucrania e Israel volvieron a lanzarse acusaciones por la supuesta entrada de buques cargados con "grano robado por Rusia" a puertos israelíes.



Mundo 06:55 AM Israel sanciona una campaña de recaudación de fondos para la flotilla que se dirige a Gaza El Ministerio de Defensa de Israel anunció este miércoles haber impuesto sanciones a una campaña de recaudación de fondos por internet para la Global Sumud Flotilla que navega rumbo a la Franja de Gaza para romper el bloqueo naval israelí y abrir un corredor humanitario.



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