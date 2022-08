En pleno vuelo, mujer corre desnuda en avión y asegura que hay explosivos a bordo

Quince minutos después de despegar el vuelo Jet2 desde la ciudad de Larnaca, Chipre, una mujer de 30 años de edad se quedó en ropa interior mientras gritaba y corría al interior del avión asegurando que había explosivos. La frase que gritaba era “Allahu Akbar”, la cual significa ‘Dios es grande’.

Mientras la mujer gritaba comenzó a decirle a los niños con quienes se encontraba que si estaban listos para morir, ya que, supuestamente, había explosivos al interior del avión.

El Jet2, con destino a Manchester, Reino Unido, tuvo que aterrizar de emergencia en París, donde la mujer confesó a los tripulantes que su padre pertenecía al grupo terrorista Isis (Estado Islamico en Iraq), según lo asegura el medio de comunicación británico ‘Daily Mail’.

Phillip O'Brien, de 35 años, es jefe de una empresa de drenaje y padre de 3 hijos, quien se encontraba a bordo del Jet2 junto a ellos y su esposa.

Mientras veía lo sucedido, O’Brien se mostraba consternado y preocupado por la escena que estaba percibiendo y le preguntó al personal por qué nadie la tiraba al suelo. “Me dijeron que no podían hacerlo, así que yo lo hice”.

Además, aseguró que al momento de que todos los pasajeros se subieran a la aeronave el panorama pintaba con completa normalidad. Sin embargo, alrededor de 10 o 15 minutos después, la mujer les quitó la tranquilidad a todos los pasajeros y tripulantes del avión.

O’Brien le explicó al medio citado que “una mujer caminó desnuda por el pasillo y golpeó la puerta de la cabina gritando 'Allahu Akbar', frase en árabe que simplemente significa 'Dios es grande', pero que en muchas ocasiones se asocia a un ataque terrorista”.

Asimismo, el señor de 35 años de edad y además héroe de la historia, contó que cuando la mujer volvió a la cabina del avión él tomó el control, la tiró al suelo y en ese momento “el piloto hizo un aterrizaje de emergencia en París”.

Después de tirarla al suelo, O’Brien le preguntó a la mujer el por qué su reacción, a lo que respondió que si no hubiese hecho eso tal vez todos estarían muertos por los explosivos que, según ella, se encontraban dentro del avión.

Otra de las pasajeras le informó al medio ‘Daily Mail’ que la reacción que tomó la mujer había sido traumática para su hija.

“Estaba más preocupada por mi hija, estaba tan asustada que tuvo un ataque de pánico masivo. Estaba aterrorizada de lo que ella iba a hacer cuando cerrase los ojos”.

Al principio de la escena, la pasajera creyó que aquella mujer se encontraba ebria, ya que tenía la maleta en la cabeza, sin embargo, la tripulación de la cabina les confirmó a los pasajeros que no se encontraba bajo los efectos del alcohol, y aseguró que ella no sabe ni logra entender cómo dicha mujer logró pasar los controles de seguridad.

Los encargados de la cabina del avión le solicitaron al piloto que por favor hiciera un aterrizaje de emergencia por lo sucedido, no obstante, los pilotos afirmaron que no parecía un atentado terrorista.

“Aterrizamos en París y nos sentamos en el avión durante una hora mientras arreglaban la logística. Los franceses se negaron a reportarnos, creo que porque eran alrededor de las 3 o 4 de la mañana”, informaron los pilotos al medio ‘Daily Mail’.

La mujer fue puesta a disposición de las autoridades policiales.

Woman Strips to underwear shouting "Allahu Akbur" on board a flight from Cyprus to Manchester. Philip O*Brien 35 Heroically restrained her as claimed to have explosives and storm the cockpit. pic.twitter.com/YiKbpJBWxI

— Kev M (@KevMinogue) August 15, 2022