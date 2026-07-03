Catia La Mar.— Un grupo de rescatistas logró liberar ayer a un guardia de seguridad del sótano derrumbado de un centro comercial, poniendo fin a una extenuante operación de rescate que se convirtió en un símbolo de esperanza en medio de la devastación causada por los terremotos que azotaron a Venezuela la semana pasada.

Hernán Alberto Gil Flores, de 43 años, fue rescatado sano y salvo tras permanecer atrapado durante más de una semana bajo los escombros del estacionamiento del centro comercial Galerías Playa Grande en la ciudad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira.

Equipos con banderas de todo el mundo vitorearon mientras los rescatistas trasladaban a Gil Flores, con una máscara de oxígeno, en una camilla cubierta con una lona naranja hasta una ambulancia de la Cruz Roja.

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El rescate fue considerado un pequeño milagro en medio de la tragedia.

Equipos de Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Portugal, México, Chile y Venezuela cavaron dos rutas simultáneas para liberar a Gil, que recibía hidratación a través de una sonda y aire por un tubo que se instaló mientras avanzaba el operativo. “Cuando lo encontramos nos pidió que no le dijéramos a su esposa que estaba vivo por si acaso no lo lograba”, declaró a The Associated Press Minyar Collado, rescatista de la Cruz Roja de Costa Rica.

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Hernán Gil Flores tras ser sacado de entre los escombros, una semana después de quedar atrapado por los terremotos en Catia La Mar. Foto: Fernando Vergara/ AP

“Fueron días de tristeza, dolor y desesperación porque no lo encontraba, pero cuando me enteré que estaba vivo ya vi un rayito de luz en la oscuridad”, dijo a AP su esposa Gusbimar González. La pareja tiene dos hijos de 8 y 10 años.

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Mientras, el gobierno de México informó que mantiene el envío de ayuda humanitaria a Venezuela, además, zarpará un buque de la Secretaría de Marina con más insumos.

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La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, detalló que, además de los 250 elementos del equipo mexicano de apoyo, se han enviado 71.2 toneladas de ayuda.

También la Cruz Roja española preparó en su centro logístico Madrid un envío de 21 toneladas de material humanitario con destino a Venezuela , informó la organización en un comunicado. Hungría y Rumania también anunciaron ayuda.

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A su vez, John M. Barrett, encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, rechazó las acusaciones de que la mandataria encargada Delcy Rodríguez politiza los esfuerzos de respuesta durante una llamada con periodistas, y señaló que la respuesta de EU “sí requiere un alto nivel de coordinación con las autoridades locales para tener éxito”.

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