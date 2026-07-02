El anunciado regreso de la líder opositora venezolana María Corina Machado al país sudamericano se vio frustrado debido a la oposición de Estados Unidos, señaló este jueves el diario The Wall Street Journal.

Machado afirmó en sus redes sociales que regresaría a Venezuela, de donde salió en diciembre pasado para recibir el premio Nobel de la Paz en Oslo, tras los terremotos del 24 de junio que dejaron miles de muertos.

Sin embargo, el lunes señaló que se encontraba en Panamá y acusó al gobierno encargado de la presidenta Delcy Rodríguez de impedirle el ingreso a Venezuela.

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De acuerdo con el Wall Street Journal, que cita a una persona informada del viaje, Machado abordó un jet privado el pasado 26 de junio desde Virginia, con destino a Curazao, desde donde planeaba ingresar a territorio venezolano.

Sin embargo, aproximadamente una hora después del despegue, cuando el avión se encontraba sobre Carolina del Norte, la compañía que operaba la aeronave dio la orden a los pilotos de regresar a Washington.

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Fuentes dijeron al WSJ que Machado y sus colaboradores quedaron atónitos con la orden, pues pensaban que altos cargos del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, les habían dado garantías suficientes de que ella podría realizar el viaje.

183 horas bajo los escombros.

Más de 120 horas luchando para salvarlo.

Más de 100 rescatistas de 5 países.



Hernán vuelve a respirar libremente hoy…



GRACIAS!

Venezuela estará siempre agradecida con cada persona que hoy nos acompaña y ayuda a salvar una vida.



Vamos a salir de… https://t.co/JL3x1TJT9l — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) July 2, 2026

El vuelo, que había costado unos 35 mil dólares, quedó cancelado sin una explicación clara inicial, pues los planes de vuelo y derechos de aterrizaje habían sido previamente autorizados.

El Wall Street Journal también reveló que el presidente Trump sostuvo una llamada telefónica con Delcy Rodríguez el viernes pasado, en la que le pidió directamente “no actuar contra María Corina Machado ni interferir con su regreso a Venezuela”.

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Según fuentes cercanas citadas por el diario, la administración estadounidense consideraba que si las autoridades venezolanas arrestaran a Machado o pusieran en peligro su seguridad, “se desataría una crisis en la política de Trump hacia Venezuela”.

Pero el gobierno de Estados Unidos insistió con Machado en que no era buena idea que regresara a Venezuela.

La advertencia para la Premio Nobel de Paz 2025 era que si mantenía sus planes de regreso anticipado, corría el riesgo de perder el apoyo de Trump.

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El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que no le impedirían marcharse, pero insistió en que "el momento no era el indicado".

El diario The New York Times sumó un nuevo detalle: según sus fuentes, la Casa Blanca instó a Machado a que esperara y fuera paciente, pero cuando la líder opositora hizo caso omiso de ese consejo, le comunicó estos últimos días que ahora estaba por su cuenta y que no contaba con el respaldo del gobierno de Estados Unidos.

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En declaraciones en Panamá al programa “En defensa propia”, Machado insistió hoy en que “yo voy a volver a Venezuela y estamos coordinando para que eso ocurra”.

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