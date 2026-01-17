Más Información

México sólo otorga asilo a 3% de migrantes que lo solicitan

Sin cambio en las condiciones de operación del espacio aéreo de México, afirman autoridades; advertencia es para pilotos de EU

Miles de personas protestan en Copenhague contra amenazas de Trump sobre Groenlandia; el territorio "no está en venta", gritan

Carne sin control sanitario a la venta

Localizan sin vida a joven venezolano desaparecido desde hace 3 meses en Edomex; trabajaba como repartidor de comida

Se duplica cifra en juicios en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa

No pasará eliminar pluris en reforma electoral, afirma Partido Verde

Dirigente del PT negocia con Rosa Icela términos para apoyar reforma electoral; reitera apoyo a Sheinbaum

Aseguran paquete con cerca de un kilo de clorhidrato de fentanilo proveniente de Asia; decomiso tiene un valor de 20 mdd

En deterioro y con demandas laborales: 20 años de la Biblioteca Vasconcelos

“Varios miles” de personas han muerto en las protestas en Irán, dice el líder supremo Ali Khamenei; responsabiliza a Trump

En Indonesia desaparece un avión con 10 personas a bordo; buscan la aeronave con la que se perdió el contacto

Yakarta.- Las autoridades de buscan un avión operado por la empresa de aviación Indonesia Air Transport que este sábado "perdió el contacto" alrededor de la provincia de Sulawesi del Sur, en la región centro-este del archipiélago, con 10 personas a bordo.

El avión (ATR 42-500) partió de Yogyakarta (oeste) y tenía previsto aterrizar en el Aeropuerto Internacional Sultan Hasanuddin de Makassar (centro-este), cuando Control de Tráfico Aéreo "perdió la comunicación con la aeronave", en la que viajaban 7 miembros de la tripulación y 3 pasajeros, según la Dirección General de Transporte Aéreo de Indonesia en un comunicado.

"Se ha planificado una búsqueda de seguimiento mediante vuelos de helicópteros de la Fuerza Aérea de Indonesia en conjunto con (la Agencia de Búsqueda y Rescate nacional) Basarnas", señaló la autoridad de transporte.

El área de la búsqueda, detenida a lo largo de la noche, según el director de Basarnas, Mohammad Syafii, son las montañas calizas de Bantimurung, en la regencia de Maros, perteneciente a Sulawesi del Sur, que se ubica al este de la isla de Borneo, famosa por sus selvas tropicales.

La cronología difundida por las autoridades indica que el Control de Tráfico Aéreo (ATC, por sus siglas en inglés) de Makassar instruyó a la aeronave que se aproximase a una pista del aeropuerto Sultan Hasanuddin, pero identificó que el aparato "no se encontraba en la trayectoria correcta de aproximación".

El ATC volvió a dirigirse a la tripulación del avión "para corregir su posición" y emitió instrucciones "para devolver la aeronave a la senda de aterrizaje conforme a los procedimientos".

Tras las mencionadas indicaciones, "se perdió la comunicación con la aeronave (pérdida de contacto)", por causas desconocidas por el momento, y se declaró "fase de peligro", subrayó la Dirección General de Transporte Aéreo.

Avión desaparecido en Indonesia trasladaba empleados de gobierno

Las condiciones meteorológicas en el momento del incidente eran ligeramente nubladas en el área circundante, con visibilidad de aproximadamente 8 kilómetros.

"Debido al cielo nublado, la búsqueda aérea no fue óptima y continuará mañana por la mañana", apuntó el director de Basarnas.

La aeronave fue fletada por el Ministerio de Pesca, informó Andi Sultan, efectivo de la división de Basarnas en Makassar.

El ministro de Pesca, Sakti Trenggono, señaló en una rueda de prensa, que arrancó pasadas las 21:00 hora local (14:00 GMT), que los tres pasajeros a bordo de la aeronave eran trabajadores de dicha cartera.

"Contamos con vigilancia aérea. Colaboramos con la Fuerza Aérea de Indonesia", señaló Trenggono en la comparecencia.

Además de la Fuerza Aérea del país, participan en "supervisar la situación y garantizar medidas de respuesta óptimas" la Dirección General de Aviación Civil, la Oficina de la Autoridad Aeroportuaria Región V de Makassar, AirNav Indonesia (proveedor de servicios de navegación aérea), Basarnas, los operadores de vuelo y otras agencias pertinentes, indicó Transporte Aéreo.

