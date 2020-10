En ceremonia "perruna", Bolsonaro promulga ley contra maltrato animal

Brasilia.- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, promulgó una ley que aumenta los castigos por maltratos a perros y gatos, en una ceremonia en la que participaron parlamentarios, el ministro de Medio Ambiente y varios cuadrúpedos.

La ley, aprobada hace dos semanas por el Congreso, contempla desde multas hasta una pena de reclusión de cinco años para ese tipo de delitos.

"La pena será (...) compatible con la agresión que ese ser que se dice racional haya cometido contra un animal", dijo Bolsonaro en el acto realizado en el palacio de Planalto el martes.

"Nunca tuve dudas de si iba a sancionar o no, hasta porque supe de la aprobación en el Congreso por la primera dama", dijo Bolsonaro sonriendo y mirando casi con culpa a su esposa, Michelle, presente en el acto en el que estampó su firma en la ley con un perro en brazos, pese a que el can no parecía sentirse muy a gusto.

"Se llena así una laguna sobre el maltrato a los animales, una cosa inenarrable que hacen otros animales que se creen racionales", declaró el gobernante.

Michelle Bolsonaro, que defendió el proyecto de ley en sus redes sociales, celebró su promulgación en Instagram.



Foto: Xinhua

Varios perros fueron llevados a la ceremonia, incluyendo uno de la familia Bolsonaro así como un pitbull cuyas patas traseras fueron cortadas con un machete en julio en una ciudad del sureste de Brasil.

Lo cierto es que Bolsonaro inicialmente dio a entender que vetaría la ley, pues consideraba que las penas de hasta cinco años de cárcel para quien maltrate a esos animales eran exageradas.

"Quien abandona a un recién nacido tiene una pena de seis meses a tres años. Entonces, cómo quien maltrata a un perro o un gato va a pasar hasta cinco años en la cárcel", afirmó hace unos veinte días.

Sin embargo, tras esa declaración, una campaña movilizada en las redes sociales, en la que participó hasta su propia esposa, acabó de convencerle a sancionar la ley.

La primera dama llegó a publicar en sus redes sociales una foto de Bolsonaro junto a un perro, en la que escribió: "Haciéndole un cariño a mi papá Jair Bolsonaro para que sancione la ley que nos protegerá de los maltratos".

agv